Social 09-05-2018

Escuela de Quilipín entrega reconocimiento a Corresponsal en Yerbas Buenas, Patricio González

Escuela de Quilipín entrega reconocimiento a Corresponsal en Yerbas Buenas, Patricio González

La directora de la escuela Luis Ambrosio Concha de Quilipín, Alba Vielma, hizo entrega de un reconocimiento de parte de la unidad educativa al Corresponsal de Diario El Heraldo en Yerbas Buenas, Patricio González, resaltando su responsabilidad y compromiso con la difusión de las actividades de la comuna.

En su intervención, la educadora manifestó que “su labor ha sido clave para contribuir al desarrollo de la comuna, dando a conocer las inquietudes de sus habitantes”.

“La labor de este Corresponsal permite llevar lo mejor de la cotidianidad a este medio de comunicación, debido a su vocación de servicio que cumple en forma voluntaria, en una tarea no exenta de dificultades, pero muy importante para ver la realidad de nuestra sociedad”, afirmó.

Por su parte, Patricio González valoró el gesto del establecimiento educacional y manifestó que “es gratificante recibir este tipo de reconocimientos, aunque uno nunca es noticia, muy por el contrario, el objetivo es siempre tratar de aportar con un granito de arena a la comuna, y en este sentido mi vocación de comunicar la he podido desarrollar durante 54 años, y eso me tiene muy feliz, porque desde muy joven siempre tuve mucho cariño y respeto por el periodismo”.