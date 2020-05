Social 26-05-2020

Escuela Matías Cousiño de Puente Alto implementa plan “De la escuela a tu casa”



La finalidad es apoyar a sus estudiantes en período de suspensión de clases



La pandemia del COVID-19 llegó a nuestro país el día 3 de marzo de 2020, cuando se confirmó el primer caso de contagio por el virus SARS-CoV-II. Desde entonces, la infección se ha expandido a todas las regiones del país, alcanzando en los últimos días números no vistos anteriormente.

Como parte de las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación, las clases presenciales fueron suspendidas indefinidamente, en todo Jardín, Escuela o Liceo del territorio nacional. Junto a esto, se incentivó a los Establecimientos Educacionales que adoptaran, en lo posible, el uso de plataformas virtuales para hacer llegar material educativo a sus estudiantes.

Lamentablemente, la realidad del acceso tecnológico no es la misma para todos, en particular, para las familias pertenecientes a colegios rurales, que, ya sea por motivos económicos o por la falta de operadores en la zona, no cuentan con una óptima conexión a Internet, ni con los equipos necesarios para acceder a contenidos digitales.

Es con esto en mente que, desde la Escuela Matías Cousiño de Puente Alto, por instrucción de su Director, Raúl Quintana Rivera, el Equipo Psicosocial compuesto por Camila Parada, Romina Andrades y Pilar Muñoz, visitó a las familias más vulnerables de la Comunidad, entregando apoyo psicológico y social, además de colaboración en vestuario y alimentos.

En vista de la resolución de la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones -que permitió la utilización de los buses que habitualmente realizaban traslado de alumnos, para entregar material didáctico a los niños en sus propios hogares- a partir de mayo, la Escuela formó comisiones de trabajo, lideradas por los Profesores Jefe de cada curso, para organizar la entrega de material educativo a cada uno de los niños pertenecientes al Establecimiento de Puente Alto, mediante el plan denominado “De la Escuela a tu Casa”.

Gracias a estas visitas, se ha logrado establecer las distintas realidades que vive cada familia de esta Comunidad Educativa, pudiendo así ir adaptando la planificación, para cubrir de mejor forma las necesidades académicas de los estudiantes, y para entregar apoyo psicológico y social a aquellos que más lo requieran.