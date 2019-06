Crónica 20-06-2019

Escuelas rurales del Maule llevarán el aprendizaje al aire libre a través de viveros educativos

Cinco nuevos establecimientos de distintas comunas se suman al segundo año de este programa que involucra esfuerzos de Arauco, Fundación AcercaRedes y Fundación Patio Vivo.



Generar un modelo de impacto y sostenibilidad en la comunidad escolar, mediante el uso de viveros como aula abierta para trabajar las distintas disciplinas de estudio, es el objetivo del programa de educación medioambiental Red de Viveros Educativos. Se trata de una iniciativa liderada por Fundación AcercaRedes en colaboración con su socio educativo Fundación Patio Vivo, impulsada por ARAUCO a través de su programa de renovación ambiental DeRaíz y que cuenta con el respaldo del Ministerio de Desarrollo Social.



Éste es el segundo año de este programa que se inició oficialmente en la Escuela Las Corrientes de Constitución, en una actividad que reunió a autoridades, alumnos, profesores, padres, apoderados y representantes de las instituciones involucradas. Este mismo hito, se llevó a cabo en los otros cuatro establecimientos del 2019: Escuela Pedro Antonio Tejos de Empedrado, Escuela Fray Pedro Armengol Valenzuela de Curepto, Escuela Los Copihues de Licantén y Escuela Eduardo Núñez Fuenzalida de Hualañé.



La actividad contó con la participación del alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela, quien comentó que “esto viene a entregar a los niños, no sólo conocimiento, si no que herramientas para poder ayudar al planeta; planta árboles, entender lo importante que es el medioambiente y la naturaleza, nuestro alrededor y la tremenda responsabilidad con el futuro. Lo que le vamos a heredar a las futuras generaciones de nuestro planeta”.



Durante el 2018 se realizó la primera versión del programa que reunió a las cinco primeras escuelas rurales de la región: Santa Aurora de Carrizal de Constitución, Ana Luisa Espina Rivero de Curepto y las escuelas Lago Vichuquén y Ema Cornejo de Cardoen de Vichuquén.



Víctor Medel, Director de AcercaRedes en la Región del Maule, explicó que “nuestra Fundación busca -mediante la gestión de redes- que todos los actores puedan participar en forma coordinada y conjunta en la solución de estos problemas y este proyecto es un ejemplo de ello. Durante el 2018 se trabajó con estas 5 primeras escuelas de la red y fueron maravillosos los resultados que se obtuvieron. Todas las escuelas tuvieron certificación ambiental, lo que provocó que este año, otras comunas quisieran postular y ser parte de este gran proyecto”.



En tanto, Nelson Bustos, Subgerente de Asuntos Públicos de ARAUCO, valoró el compromiso de los establecimientos participantes en esta iniciativa. “La verdad fue notable ver el empuje de las escuelas de la primera versión, quedamos muy contentos porque la comunidad se involucró y hoy en día los viveros tienen vida propia en dichos establecimientos. Y esperamos que en las 5 escuelas del 2019 pase lo mismo, que las comunidades se apropien y comiencen un proceso de educación, inicien un proceso de restauración de su entorno y en conjunto valoremos la importancia de los bosques, tanto de los bosques productivos, como nativos, para poder tener un mejor planeta”.



APRENDIZAJE AL AIRE LIBRE

La ejecución del proyecto ha considerado la construcción de viveros al interior de los recintos educacionales, permitiendo la producción de especies nativas y cultivo de hortalizas. De esta forma, se busca generar un espacio de aprendizaje integral al aire libre, fortaleciendo los conocimientos, habilidades y actitudes en toda la comunidad escolar. Asimismo, se espera trabajar en el empoderamiento del equipo docente respecto del manejo de un vivero y transformándolo así en una herramienta pedagógica.



Marcial Hunneus, Coordinador del área de Educación y Convivencia de Fundación Patio Vivo, destacó el aprendizaje fuera del aula. “La red de viveros genera un espacio para aprender directamente sobre el medioambiente con las manos en la tierra. No es algo que uno está desde la sala, desde el pizarrón o desde el power point, sino que los niños se conectan directamente desde la semilla a aprender todo el proceso. Trabajamos exclusivamente con árboles nativos -entonces aprender las características del Maule, cuáles son los árboles que crecen, cómo se dan-, o sea eso les da una visión del medioambiente muy potente”.