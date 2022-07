Opinión 14-07-2022

ESCULPIENDO UNA NUEVA IMAGEN AL AMOR





Llueve y con esta lluvia, quiero lavar mi alma

dejar que mis sentimientos exuden y resbalen

por mi piel y sólo espero al barquero Caronte

que me venga a buscar y ser presentado a Hermes

en su isla de Hades para que me ayude a encontrar

en el submundo del inconsciente y del consciente

un nuevo modelo de imagen para esculpir al amor

para la anuencia del mundo entero.



¿Será posible este sueño dorado?

Con Hermes que me ayude a recorrer la isla

y encontramos con sus personajes de novelas e historias,

cada uno que nos brinde su esencia, su mortaja

sus aromas y juicios sobre el amor:

Casanova de Seingalt, Frida Kalho, los Amantes de Teruel,

Rasputín, Mata Hari, Edith Piaf, Juan Tenorio, Don Quijote,

Gustavo Adolfo Bécquer, Mariryn Monroe, Lady Di,

Alfonsina Storni, Alejandra Pizarnick y tantas y tantos otros más.



Fue una amalgama maravillosa, donde cada cual

aportó lo suyo, convocados por el amor

que subyugó a sus almas y la imagen esculpida

creció como un coloso y todo el mundo se sintió

atraídos a ella y sentir como nunca en sus corazones,

los ideales y las bondades de cada uno

de estos admirados y grandes amantes.



Y convertido en un stalker, por haber transitado

aquella misteriosa Zona y estar ya de regreso,

desde donde he vuelto a ser y me hace tan bien

ver al mundo cubierto de amor

con esa necesidad de estar juntos y escucharnos,

con la esperanza de encontrarme con tu mirada

y tus besos por mí soñados con esta nueva

Escultura de Amor que corre por mis venas.



Carlos Cabezas Gálvez

Escritor, poeta y ensayista chileno