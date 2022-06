Opinión 18-06-2022

Espacio de reflexión: ser padre



Desde que me convertí en padre y durante muchos años me hice una pregunta, ¿qué significa celebrar el día del Padre? y me di cuenta de que su significado para mí fue cambiando a través de los años, ya que hoy tengo hijos adolescentes.

Siendo padre descubrí mi mejor versión. Esto me hizo sentir muy identificado con un estudio* que hicimos con la marca Huggies, en el que el 93% de los padres afirmaron que ser padre fue el suceso más importante de sus vidas.

En este estudio detectamos que hay padres que pretenden tener un papel más activo en la crianza de sus hijos. La mayoría están familiarizados con tareas prácticas, como el baño (83%), la alimentación (82%), cambiar pañales (81%) y un poco menos con actividades como jugar con sus hijos (73%).

Por este motivo, en el Día del Padre, en Kimberly-Clark alentamos a todos los padres a seguir involucrándose en el desarrollo infantil y la crianza, y entregamos consejos para quienes son o serán papás por primera vez como: apoyar en la alimentación, calmarlos con la voz, aprovechar la hora del baño y conectar con el bebé a través del contacto piel con piel.

El día del Padre es la ocasión perfecta para fortalecer la relación con nuestros hijos, compartiendo una experiencia única y diferente, que llene de alegría y felicidad nuestro hogar.





Allan Sneider, Director de Marketing para Kimberly-Clark Latinoamérica.