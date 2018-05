Crónica 06-05-2018

Especialista analizó rol de liderazgo de las mujeres en el ámbito laboral

Muriel Clauson analizó las oportunidades y diferencias que se presentan tanto a hombres como mujeres en el ambiente laboral.



Representantes del sector público y privado, organizaciones no gubernamentales, junto a académicos de distintas áreas, participaron de la charla "Mujeres y el futuro del trabajo”, dictada por Muriel Clauson, investigadora y fundadora de Opticity, organización internacional que utiliza la tecnología para medir el potencial de individuos y organizaciones para enfrentar los cambios propios de la modernidad.



Durante el encuentro, que fue organizado por la American Academy of Science and Technology (Aast), iniciativa conjunta impulsada por la Universidad de Talca (UTALCA) y la embajada de Estados Unidos para promover el diálogo científico, Clauson abordó las oportunidades y diferencias que se presentan tanto a hombres como mujeres en el ambiente laboral, así como sus posibilidades efectivas de capacitación.



En ese contexto, y ante la pregunta de la Embajadora de EE.UU, Carol Pérez, respecto de los cambios que se pueden implementar en Chile para reducir la brecha educacional y generar un cambio social que favorezca el rol de liderazgo entre las mujeres, Clauson entregó sus recomendaciones.



“Piensen en la habilidades que poseen y que contribuyen a hacer la diferencia. Las mujeres son excelentes en pensamiento de sistemas y en los últimos años ha habido un incremento enorme en ese ámbito”, aconsejó la profesional que en 2017 fue distinguida con el galardón “Game Changer” por sus innovaciones en ciencia y tecnología.



Cabe destacar que en el marco de su visita al país Muriel Clauson también participó del módulo “Liderazgo Exponencial” realizado en el marco del “Summit de Singularity University”, institución mundial especializada en investigación y formación sobre nuevas tecnologías.