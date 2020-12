Social 05-12-2020

Especialista de UTalca advierte daño medioambiental que deja la basura en sectores precordilleranos





Realizar comportamientos nocivos para el ecosistema como dejar desechos, aunque sean orgánicos o biodegradables, además de utilizar lociones o detergentes en ríos o lagunas, podría afectar directamente en el deterioro del sistema, contaminación de los recursos hídricos y causar la pérdida de la biodiversidad.



Tras un largo año de confinamiento producto de la pandemia del coronavirus, muchas personas están optando por salir de sus casas hacia sectores precordilleranos de la Región del Maule aprovechando que la flora y fauna con su entorno natural ofrecen a los turistas un espacio de descanso y desconexión. Pero es relevante no olvidar que estos paseos deben ir acompañados del cuidado del medioambiente.

“Es fundamental mantener la limpieza en áreas naturales, ya que la basura puede afectar directamente en el deterioro del sistema, contaminación de los recursos hídricos y causar la pérdida de biodiversidad”, comentó Persy Gómez, encargado de Investigación y Educación Ambiental del Jardín Botánico y Arboretum de la Universidad de Talca.

En este sentido, existen diversos comportamientos que realizan algunas personas que parecen inofensivos, pero que afectan el ecosistema. Uno de ellos, explicó, es la creencia de que los desechos orgánicos o biodegradables no perjudican el entorno natural.

“La cáscara de plátano demora aproximadamente 3 meses en descomponerse. Es cierto que una pieza de fruta necesita apenas unas semanas o meses y no es tóxica para el ambiente, pero acarrea otras consecuencias negativas en la flora y fauna. Por ejemplo, dejar alimentos de forma habitual en zonas naturales afecta al comportamiento de los animales nativos. Dejan de ser huidizos con los humanos y, el encontrar alimento sin esfuerzo hace que sean menos independientes. Estas simples acciones antrópicas pueden causar un desequilibrio en la cadena animal”, aseguró el especialista.

Otro de los errores más comunes es utilizar lociones para el lavado de loza o los baños con detergentes en aguas de río o lagunas. “No es recomendable, estamos de igual forma contaminando, añadiendo sustancias o productos extraños al sistema. En Chile y el mundo, no es un problema menor y que causa un gran impacto, sobre todo en la fauna, por ejemplo hay muchas aves acuáticas que han sido encontradas muertas por el consumo excesivo de plástico”, advirtió.

El investigador se refirió especialmente a la importancia de la educación ambiental, ya que brinda una de las mejores herramientas de manejo, mediante la concientización de los visitantes y la comunidad de influencia.

“Falta una mayor conciencia y respeto sobre la naturaleza, sobre todo en la actualidad, considerando que los procesos de deforestación, cambio de uso del suelo y pérdida de hábitat alcanzan cifras alarmantes, y más aún, teniendo en cuenta, el desconocimiento de cómo van a reaccionar nuestros sistemas naturales y especies ante el cambio climático”, subrayó Gómez.

Algunas de las recomendaciones entregadas por el investigador para recorres reservas naturales son seguir los senderos establecidos, no cortar ramas, flores ni frutos, no interactuar con animales, no botar basura, cocinar y acampar solo en lugares especialmente autorizados y señalizados, encender fuego donde corresponde, en lugares definidos y en compañía de un adulto si se trata de niños. Y finalmente el auto cuidado para evitar lesiones, accidentes graves o eventuales muertes.