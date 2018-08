Crónica 26-08-2018

Especialista en migración: “No creo en copiar modelos”

Ricardo Cordero, se reunió con profesionales del Observatorio Laboral del Maule en el marco de una serie de reuniones que sostuvo con autoridades de gobierno de la zona y representantes del mundo académico.

Los desafíos que plantea la migración deben ser resueltos de acuerdo con la cultura, el contexto y la legislación de cada país y no copiando modelos, afirmó en Talca el economista costarricense Ricardo Cordero, quien pertenece a la oficina regional para América del sur de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organismo dependiente de Naciones Unidas.

El especialista Regional en Migración Laboral y Migración y Desarrollo respondió así frente a la posibilidad de imitar modelos como el canadiense, que ha tenido éxito en atender la creciente migración a través de un marco que permite un trabajo decente y digno: “Yo no creo en copiar modelos, hay que conocerlos y hay que adaptarlos a las características de cada país, y eso estamos tratando. No creo haya una receta única universal sobre cómo manejar la migración; hay principios globales que se aplican en todo el mundo, pero el cómo, el día a día, va a depender mucho de cada país”.

Según su experiencia, Ricardo Cordero explicó que se debe tratar de llegar a políticas que permitan la convivencia de la población migrante con la comunidad receptora mediante el mutuo beneficio. En el aspecto laboral, explicó que la idea es promover una integración al trabajo por parte de los migrantes sin que haya un “desplazamiento de la mano de obra nacional”.

El economista costarricense se reunió con profesionales del Observatorio Laboral del Maule en el marco de una serie de reuniones que sostuvo con autoridades de gobierno de la zona y representantes del mundo académico, aunque no de organizaciones de migrantes, según precisó. Además de Talca, también estuvo en Santiago y Antofagasta, con el propósito, de iniciar un diálogo con diversos sectores para definir cuáles son los retos que plantea el fenómeno de la migración en Chile y apoyar en la tarea.

En ese sentido, el especialista en migración expresó sentirse satisfecho tras el encuentro con el equipo del Observatorio Laboral del Maule: “Me da mucha satisfacción ver que ya hay un trabajo de dos años del Observatorio, donde ya vienen trabajando con todo lo que es el tema laboral, y que ya se ha incorporado la variable migratoria”. En esa línea, Cordero dijo que no será necesario partir de cero: “Hay un punto de partida muy importante para poder llegar, quizás con algunos ajustes menores, a tener una herramienta de captación de información que permita mostrar con datos duros, seguros y confiables situaciones que ayuden a las autoridades tomar decisiones, para sensibilizar sobre el tema, así que me parece que el rol que puede aportar el Observatorio en este proceso de diálogo y de buscar un plan de trabajo y una estrategia va a ser muy valioso”, detalló.