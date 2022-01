Social 06-01-2022

Especialista explicó que algunas vacunas serían más eficaces para proteger contra variante Ómicron



- El académico de la UTalca, Sergio Wehinger, recalcó que el objetivo más importante es evitar la forma grave de la enfermedad.





Una cuarta dosis de la inmunización contra el Covid-19 comenzará a ser administrada durante enero en el país para enfrentar la llegada de Ómicron. Sin embargo, no todas las vacunas disponibles protegerían de igual manera frente a la nueva variante, por lo que se debiera privilegiar aquellas formuladas en base a ARN mensajero, es decir, que usan parte del material genético del virus para despertar la respuesta inmune en las personas.







El director del Magíster en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Talca, Sergio Wehinger, aseguró que, según estudios, "se ha podido ver que vacunas, como por ejemplo Sinovac o Johnson & Johnson, no son muy eficaces para controlar Ómicron”.







En cambio, agregó el especialista, las vacunas basadas en ARN mensajero tendrían índices positivos de protección respecto a esta variante del virus del SARS-Cov-2. “Con las pruebas preliminares que se han hecho, Pfizer y AstraZeneca serían mejores”, manifestó.







Esto se debe a que las inmunizaciones realizadas en base a ARNm, a diferencia de aquellas realizadas con el virus inactivo, generan mayor protección frente a las diversas mutaciones del virus, que en la nueva variante son especialmente altas. Según explicó el docente, las primeras “producen una respuesta del sistema inmunitario dirigida más específicamente contra la proteína S, la de mayor importancia para la infección viral”.







El académico utalino recordó que quienes reciban estas vacunas, aún pueden contraer el Coronavirus. “La eficacia para prevenir la infección por Ómicron es baja, solo estamos hablando de un 30 por ciento", añadió.







Sin embargo, agregó que “la eficacia para evitar hospitalizaciones y casos graves alcanza hasta un 70 por ciento por lo menos, lo cual sigue siendo muy bueno”, enfatizó Wehinger.







Frente al alza de casos en el país que presenta la nueva variante, el profesional sostuvo que el llamado a la población es a regularizar su esquema de inmunización. “Es necesario ponerse al día con la vacunación y, por lo mismo, el derrotero que va a seguir el Ministerio de Salud es continuar con estas vacunas, por lo menos en los grupos que son de mayor riesgo”, sostuvo.







Respecto a la posibilidad de continuar con las dosis de refuerzo en el futuro, el investigador declaró que prevé que esta situación se mantenga durante el presente año, pero no en el largo plazo. “Todo parece indicar que vamos a pasar de una pandemia a endemia, que al final solo se requerirán refuerzos de las vacunas para las personas más susceptibles y el personal de salud”, concluyó el investigador de la Universidad de Talca.