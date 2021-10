Crónica 09-10-2021

Especialista llamó a avanzar en leyes que permitan reducir brecha remunerativa por género

En un seminario internacional organizado por la Universidad de Talca, se analizaron algunos casos de países en relación a esta temática, destacando la situación chilena, donde no existe un reconocimiento de este problema de manera sistémica, sino que se considera como una “discriminación ocasional”.



La brecha en las remuneraciones entre hombres y mujeres se debe reconocer como un problema de carácter sistémico, manifestó la abogada, especialista en derecho laboral y académica de la Universidad de Talca, Irene Rojas. La profesional hizo un llamado a generar instrumentos jurídicos que hagan frente a este fenómeno en el país.



En el contexto de un encuentro en el que se analizó el tema, la experta, quien forma parte del Centro de Estudios de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (Centrass) de la UTalca, expresó que los datos muestran que esta brecha de género en el país alcanza a un 20%, por lo que es necesario su reconocimiento formal y no considerarla como una “discriminación ocasional”.



De acuerdo a la académica, es prioritario avanzar en la materia, considerando que este derecho es reconocido a nivel mundial por instituciones tan relevantes, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE).



Legislación actual



Según precisó, en la actualidad, Chile cuenta con la Ley N°20.348, que solo reconoce el derecho de igual remuneración por un mismo trabajo y no de igual valor. La experta agregó que la normativa “estableció la acción de tutela de derechos fundamentales, pero la condicionó al reclamo previo al interior de la misma empresa”, lo que implica que, para una acción judicial, se requiere que la afectada haya hecho un reclamo anterior, lo que en ocasiones genera temor a eventuales represalias laborales.



En dicha norma, según Rojas, solo se establece una “obligación genérica en las empresas de 200 y más trabajadores, a registrar cargos y funciones. No existe otra obligación sobre la materia”.



“No tenemos instrumentos jurídicos que permitan enfrentar la parte discriminatoria y, por tanto, garanticen efectivamente el derecho de no discriminación”, sostuvo la profesora de la UTalca, quien agregó que, “es necesario el establecimiento de medidas efectivas y eficaces”.



“El gran desafío que se nos plantea como sociedad es identificar los instrumentos que permitan su incorporación al sistema jurídico con todas las adecuaciones que sean necesarias, como se observa en otros países”, indicó.



Seminario



Sus opiniones se expusieron en un seminario internacional que forma parte de las actividades de difusión del Proyecto Fondecyt que dirige, denominado: “Definición de Instrumentos jurídicos que garanticen la igualdad de remuneraciones entre mujeres y hombres”.



En el encuentro participaron además las profesoras Ann Numhauser-Henning, de la Universidad Lund en Suecia, y Mercedes López, de la Universidad de Valencia en España, quienes dieron a conocer medidas y experiencias sobre la materia que se han llevado a cabo en sus respectivos países.



“La brecha en Chile es bastante más alta que los dos sistemas que fueron expuestos en el seminario; tanto en España como en Suecia es levemente superior a un 10%, mientras que en nuestro país -todos los datos- demuestran que es de un 20%”, planteó.