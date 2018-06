Crónica 02-06-2018

Especialista sostiene que consumir yogur favorece la salud intestinal

Este primero de junio se celebra el Día Mundial de la Leche. Alimento que contribuye al crecimiento y desarrollo del organismo y, que se recomienda consumir a través de distintas variedades de productos. Una de esas, es el yogur por su contenido de probióticos. Sin embargo, no todos son iguales, acá les enseñamos a diferenciarlos.



El yogur es rico en proteínas, calcio y vitamina D, nutrientes esenciales para el organismo del ser humano. Además, contienen probióticos -bacterias beneficiosas para la salud intestinal – “por lo cual su efecto depende de la cepa probiótica que se encuentre presente en los lácteos”, comenta la académica de Nutrición y Dietética de U. San Sebastián, Paula García.



¿Cómo elegir un buen yogur?



• Fijarse en el etiquetado nutricional y que éste declare las cepas probióticas que contiene.

• Elegir aquellos que no tienen azúcar añadida o que son endulzados con productos no calóricos.

• Si es posible, que sea una combinación de probiótico + prebiótico, pues le dará un valor agregado al producto creando un efecto saludable.

• También una buena alternativa es el yogur natural elaborado en casa, detalla la especialista USS.



Beneficios asociados al consumo de probióticos:



• Tratamiento y control de cuadros diarreicos, sean estos causados por medicamentos como antibióticos o por infecciones como por ejemplo rotavirus.

• Útil para tratar la infección por helicobacter pylori y evita el re contagio con esta bacteria.

• Se ha encontrado asociación entre la microbiota intestinal y la obesidad, por lo cual el consumo de ciertas cepas de pro biótico sería beneficiosa para combatir y/o evitar esta patología.

• Varios análisis han demostrado que el consumo de yogur tiene un papel potencial en la prevención de la diabetes.

• El yogurt puede tener efectos probióticos que podrían modular el metabolismo de la glucosa.

• Además hay estudios que indicarían que el consumo de yogur se asocia a composición corporal, es decir, menor peso, grasa corporal, circunferencia de cintura e insulina plasmática baja, evitando enfermedades como la resistencia a la insulina.