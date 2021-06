Social 12-06-2021

Especialista UTalca: Son mayores los beneficios de las vacunas que los casos poco frecuentes de trombosis





· Académico llamó a la población a vacunarse contra SARS-CoV-2, ya que la inoculación permite la protección no solo personal sino también del entorno de quien se vacuna.

· Precisó que las vacunas que hoy se utilizan en nuestro país son seguras y cuentan con la aprobación de organismos expertos.



Como segura y de alto nivel de eficacia, calificó a la vacuna AstraZeneca, el académico y director del Centro de Investigación en Trombosis de la Universidad de Talca, Iván Palomo, quien expresó que los casos en que se han descrito efectos graves como trombosis son muy bajos.

“Estas trombosis se dan de manera infrecuente. Aunque se hayan descrito algunos casos como el que se dio en un hombre de 31 años en Chile la semana pasada, eso no debería impedir que las personas se inoculen con vacunas como la AstraZeneca, que usan como transporte de la proteína S (Spike), un adenovirus”, señaló.

Por ello, invitó a la población a vacunarse. “Es un error no vacunarse, tanto a nivel personal porque se asume un riesgo innecesario para sí mismo, así como para su entorno. La única forma que hoy tenemos de parar la pandemia y detener a un virus tan infectante como éste, además de las medidas sanitarias, es que lleguemos al 80% de vacunación, de esta forma protegemos no solo a los vacunados sino también a los no vacunados, como son nuestros niños y niñas”, argumentó.



Tipo de trombosis



El académico indicó que todos los productos farmacológicos presentan efectos adversos que pueden manifestarse. Lo que en relación a esta vacuna corresponde a 3 casos por millón de personas inoculadas.

Pero, ¿qué tipo de trombosis es la que se genera? Palomo indicó que en algunas trombosis influyen algunas mutaciones genéticas, mientras que en la mayoría de los casos participan los llamados factores de riesgo clásicos, como edad, obesidad, hipercolesterolemia, entre otros. Y en este caso, una situación extremadamente poco frecuente que se ha asociado a vacunas.

De acuerdo al académico, existe una investigación alemana que relacionó esta trombosis con otra descrita previamente, denominada trombocitopenia, asociada a la heparina. En este caso, el paciente presentaba una reducción del número de plaquetas en la sangre. Como ejemplo, una persona normalmente debe tener alrededor de 200 mil plaquetas por cada microlitro de sangre, cifra que se reduce en un paciente afectado a 50 o 30 mil. “A esta trombocitopenia se suma la generación de una trombosis en pequeños vasos sanguíneos, es decir, que los dos cuadros se combinen”, precisó Palomo.

“El fenómeno que se produce es una respuesta autoinmune, que tanto con la heparina como con alguna molécula que contiene la vacuna, permite que de una forma muy infrecuente, la persona desarrolle anticuerpos. Se genera un complejo Factor plaquetario 4 (PF4) y a esta molécula se une el autoanticuerpo, lo cual activa las plaquetas y se desencadena la secuencia que conduce a la trombosis en la microvasculatura y secundariamente a la trombocitopenia”, expuso el académico.