Social 17-12-2020

Especialistas aseguraron que eliminar barreras para realizarse exámenes PCR ayudará a disminuir contagios



Académicos de la Universidad de Talca concordaron en el beneficio que tendrá la decisión adoptada por el MINSAL, que elimina el requerimiento de prescripción médica para realizar examen de detección del Coronavirus y agilizará el proceso.



El Ministerio de Salud (MINSAL) anunció esta semana un cambio en el requerimiento para realizar el examen de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), eliminando el requisito de contar con una orden médica, lo que facilitaría el acceso a este procedimiento y ayudaría a una mayor detección de casos positivos.

El docente del Departamento de Bioquímica Clínica e Inmunohematología de la Universidad de Talca, Marcelo Alarcón, explicó que esta medida busca eliminar la barrera de acceso al testeo para poder contar con mayor agilidad en el proceso: “Entre más toma de muestra realizas, aumentas el abanico o la probabilidad de pesquisar los casos asintomáticos, ya que las personas sintomáticas sí o sí van a buscar atención médica. En este caso se abre un poco el abanico a lo que son los asintomáticos”.

De acuerdo con Alarcón, la medida busca tener una mayor claridad sobre la pandemia a nivel nacional, “hacia eso a punta, a tener un porcentaje real sobre la cantidad de personas que están contagiadas”, manifestó.

El tecnólogo médico recomendó realizarse la prueba en caso de tener dudas sobre un posible contagio. “Frente a la duda, es mejor tomar inmediatamente el examen”, dijo. Sin embargo, recordó que debe realizarse en un periodo de tiempo determinado para que los resultados sean fidedignos: “Es aconsejable tomarse la muestra entre dos a cinco días en que tuviste contacto con la persona. Idealmente cercano a los cinco días”.

A pesar de los beneficios que significa un aumento en el testeo de la población, el académico advirtió que esta medida debe estar acompañada de un aumento de las capacidades para procesar estas muestras, lo que en su opinión aún no ocurre.

Daniel Jiménez, epidemiólogo y director de Salud del Estudiante de la Universidad de Talca, aseguró que esta medida beneficiará la detección de pacientes que se encuentran infectados con el virus, y ayudará a frenar el aumento de los contagios. “Al quitar esta exigencia por parte del MINSAL de que un médico tiene que dar la orden, se descomprimen primero las atenciones médicas y libera a las personas que sienten que tienen que tomarse el PCR para que lo vayan a hacer sin un previo filtro”, manifestó.

Según Jiménez, esta medida significará un menor costo para los pacientes, “va a hacer que el testeo sea más masivo, porque no voy a necesitar al médico y no voy a tener que pagar por una atención médica y puedo tomármelo directamente”.

Además Jiménez explicó que esto se traduce en una universalidad del testeo, lo que permitirá controlar de mejor manera la crisis sanitaria. “Mientras más yo testeo, sobre todo en los grupos donde puede haber mayor riesgo, yo voy a poder conocer si alguien esta contagiado con el diagnóstico y lo voy a poder aislar de manera adecuada y eso va a hacer que la cantidad de contagios disminuyan a largo plazo”, aseguró.