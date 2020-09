Social 15-09-2020

Especialistas coinciden en los beneficios de incorporar un experto en inclusión laboral en las empresas





En medio de la pandemia también han surgido iniciativas legislativas para mejorar las condiciones de inclusión laboral de trabajadores con alguna discapacidad física, mental, sensorial o psíquica. Una de ellas es la presentada por el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, que busca modificar el Código del Trabajo para introducir la figura de al menos un experto del área de Recursos Humanos que esté certificado en integración laboral y en el desarrollo de programas y política referidas a la materia.



Tras su aprobación en la Cámara Baja, la moción pasó a segundo trámite constitucional en el Senado que este miércoles revisará el texto. Algunos actores vinculados al mundo de la inclusión laboral valoraron el avance del proyecto de ley como el presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad (FChD), Matías Poblete, quien afirmó que de esta manera en el citado proyecto se acogieron algunas de las recomendaciones planteadas por su organización al Gobierno con el objetivo de mejorar la Ley 21.015.



“Consideramos importante que se solicite a las empresas sobre 100 trabajadores que al menos una persona del área de recursos humanos pueda certificar sus competencias en materia de inclusión laboral. Incluso nos gustaría que se considerara sobre todo dentro en empresas que realizan faenas en terreno que prevencionistas de riesgo tuvieran que pasar por esta certificación”, apuntó Poblete.



Ello, porque de acuerdo al presidente de la FChD, son estos los profesionales quienes ponen la piedra de tope para la contratación de personas en situación de discapacidad al considerarlas trabajadores de alto riesgo de accidentes laborales, siendo, dijo, que lo que está detrás muchas veces son prejuicios o preconcepciones que nada tienen que ver con la realidad.



Quien coincide con esta mirada es Sebastián López, Chief Psychology Officer (CPO) de Nawaiam, empresa dedicada a la gamificación de recursos humanos por medio de la inteligencia artificial y machine learning.



“Romper con paradigmas, mitos y prejuicios no es tarea sencilla, más aún cuando mucha gente ve a estos grupos como personas sujetas a asistencia y no a derechos. Toda persona posee un talento y la discapacidad no tiene por qué ser una barrera para desarrollarse a nivel profesional o redescubrir nuevas habilidades. Llevar conciencia a través de la educación, comunicación y participación es clave para generar sociedades más empáticas, con igualdad de oportunidades y derechos”, comentó López.