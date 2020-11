Social 14-11-2020

Especialistas de UTalca llaman a evitar aglomeraciones por compras de fin de año y celebraciones



- Fundamental el uso de mascarillas, mantener la distancia de al menos un metro y medio entre personas, el lavado de manos y planificar las salidas por compras navideñas.

- Sobre las festividades Navidad y Año Nuevo, lo ideal es que sea con el núcleo familiar y en lo posible al aire libre.



Quedan pocas semanas para las celebraciones de fin de año y las personas están visitando los centros comerciales en busca de algún regalo para sus seres queridos o productos para decorar el hogar con artículos navideños. En este marco, las tiendas comerciales -debido a la pandemia del Coronavirus- ya están ofreciendo variadas opciones.

La recomendación de los expertos es evitar las aglomeraciones que se producen especialmente las últimas semanas y días previos a las festividades, considerando el alto riesgo de contagio que produce la cercanía con otras personas.

“El llamado es siempre a no bajar los brazos, mientras no haya una vacuna para el tratamiento específico del COVID-19, va a seguir circulando el virus. Eso implica que no importa en qué momento del año estemos, tampoco en qué fase nuestra comuna esté, el virus siempre va a estar circulando”, comentó Daniel Jiménez, epidemiólogo y director de Salud del Estudiante de UTalca.

En este sentido, el especialista se refirió a la relevancia de continuar con el lavado de manos, mantener la distancia física y el uso de mascarillas, entre otras consideraciones. Especialmente evitar las aglomeraciones y en lo posible no salir. En caso contrario tomar las precauciones correspondientes para evadir nuevos contagios.

“Tratar de programar esos viajes. Tenemos la posibilidad de ver en las páginas web todos los artículos que venden las tiendas comerciales en general, entonces tratar de no salir. Es difícil no salir, pero si lo voy a hacer que sea con mi viaje planificado. Tratar de ver qué es lo que voy a comprar para demorarme el menor tiempo posible y no andar vitrineando, porque cada salida, cada exposición a aglomeraciones es un riesgo de contagiarse, entonces el llamado es ojalá a hacer eso lo menos posible y si es que lo hago, hacerlo de manera planificada y con todas las medidas de seguridad”, comentó Jiménez.

Por lo mismo, a diferencia de otros años, las tiendas ya se encuentran con productos para adquirir con tiempo y así evitar la exposición.



CELEBRACIONES

Otro aspecto importante de las fiestas de fin de año, son las celebraciones. Disponer de un espacio adecuado, en posible al aire libre o ventilar constantemente la casa si se realiza al interior, son algunas sugerencias. Además de mantener las medidas de auto cuidado correspondientes.

“Si nosotros queremos tener un evento seguro, lo ideal es una celebración virtual online. Pero si eso no lo queremos hacer, hay que considerar que juntarse con otras personas implica más riesgo. Y si se hace, idealmente se debe hacer en un ambiente al aire libre, usando mascarilla, manteniendo el espacio de por lo menos un metro y medio. No compartir objetos, no compartir del mismo plato”, aseguró Loreto Núñez, académica y epidemióloga del departamento de Salud Pública de UTalca.

Con respecto a las comidas al interior de la vivienda, lo importante es la ventilación constante y ubicar a los comensales en la mesa con la distancia sugerida.

Otro aspecto fundamental sería el uso de la mascarilla, ya sea al interior o exterior del lugar de celebración. Y llevarla correctamente para un resultado eficaz.

“Las mascarillas duran cuatro horas, entonces también sería interesante que si se van a juntar llevar las mascarillas suficientes como para cambiárselas después de 4 horas o irse a la casa antes. Tratar de adelantar las celebraciones y que se puedan mantener al aire libre y no entrar a espacios confinados” aseguró la académica.



NO ASISTIR

Si la persona presenta alguna complicación de salud que puede estar relacionada con el Coronavirus o que podría afectarla, lo recomendable es no reunirse con más personas.

“Si tienes algún síntoma de enfermedad respiratoria, estás esperando un PCR para el COVID-19. Si estás esperando los resultados no debes participar, si fuiste un contacto estrecho con una persona con Coronavirus, tampoco debería. Deberías estar en cuarentena y no juntarte con otras personas por muy navidad o año nuevo que sea”, aseguró Núñez.