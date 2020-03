Crónica 05-03-2020

Especialistas en Salud de la UTalca sobre el Coronavirus: no es necesario que toda la población use mascarillas

Tres académicos de la casa de estudios maulina hacen un llamado a la tranquilidad de la ciudadanía.



Lavarse las manos frecuentemente, con agua y jabón, es una de las principales medidas que las autoridades sanitarias recomiendan para prevenir el contagio del Coronavirus. La confirmación de dos casos en la Región del Maule puso en alerta a la población tanto de esa zona como de todo el país.



Pese a que se trata de una enfermedad que está siendo monitoreada a nivel mundial, los especialistas llaman a la calma debido a que se trata de un virus con una baja tasa de mortalidad. Sin embargo, es inevitable que surjan preguntas sobre el virus, considerando que ya tenemos los primeros casos en nuestro país.



Ante ello, Daniel Jiménez, epidemiólogo y director de Salud del Estudiante de la Universidad de Talca, planteó que la principal recomendación para la ciudadanía es no entrar en pánico. “Primero hacemos un llamado a la calma, no hay que desesperarse con la presencia del virus en nuestro país. Obviamente es algo importante que hay que estar monitoreando, pero no es una cosa grave. La fase que estamos no es de alarma, si no en una de contención”.



Respecto de las medidas preventivas indicó que “la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que se sigan haciendo las actividades de manera cotidiana, pero teniendo cuidados de prevención como lavarse bien las manos con jabón o con alcohol y tener una buena higiene de vías respiratorias. Esto significa, al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel desechable el que debe ser eliminado”.



En tanto, Erika Retamal, directora de Salud Pública de la UTalca, quien es tecnóloga médica, Magíster en Salud Pública y Planificación Sanitaria y profesora de Epidemiología; manifestó que un aspecto importante es mantener la calma. “Hemos visto que las mascarillas se han agotado e incluso se conocen casos de locales donde se ha incrementado el valor. No te sirve mucho la mascarilla si no te quieres contagiar, para lo que sí sirve es para la persona que ya tiene el coronavirus, quien usándola, transmite menos el virus y obviamente para el personal de salud que atiende a pacientes, pero hay que tener claro que no sirve cualquiera”, indicó.



Retamal agregó que “los virus son partículas sumamente pequeñitas, por lo que el filtro, debe ser menos de 7 micras y eso cuesta encontrarlo. Las mascarillas de uso común que se venden en las farmacias no entregarán protección, la mejor medida para prevenir es lavarse las manos”.



Por otro lado, Nicolás Ayala, docente del Departamento de Salud Pública de la institución maulina indica que “según los estudios a la fecha, en el 80% de los casos la infección se presenta como cuadro gripal o enfermedad leve y sólo en un 4 o 5% los casos han presentado complicaciones más graves, por lo que hay que es importante mantener la calma con respecto al coronavirus. Sin quitar la alerta ante esta nueva enfermedad, a nivel sanitario este tipo de preocupación y alerta la debiéramos tener también por ejemplo con otras enfermedades infecciosas como el VIH o enfermedades no transmisibles como la diabetes, la hipertensión o la obesidad que sí afectan a gran parte de nuestra población y generan una carga de gasto al sector público de salud”, expresó.



Todos coinciden en que no es necesario que las personas compren mascarillas.