Social 12-01-2022

Especialistas llaman a retomar las medidas sanitarias para evitar aumento de casos COVID-19



• Durante las últimas semanas se ha observado un importante incremento en el número de personas contagiadas, hoy son más de 22 mil los casos activos, por lo que académicos de la Universidad de Talca recalcaron la importancia del uso de mascarillas de buena calidad y la mantención del distanciamiento físico.



Un aumento sostenido de casos de COVID-19 se observa a nivel nacional e internacional, dado principalmente por la alta transmisibilidad de las nuevas variantes del virus. De acuerdo a la directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, Erika Retamal, lo que hoy se observa es que, “a nivel internacional la variante Ómicron ha desplazado a la Delta, entonces es lo más probable que eso también esté pasando a nivel local”.

“Se habla que los casos de la variante Ómicron se duplican cada dos o tres días por su alto grado de transmisibilidad. Esa situación nos puede llevar a un aumento ostensible de casos y por supuesto a una saturación de los centros de salud, que es la mayor preocupación en estos momentos”, señaló la epidemióloga.

La experta enfatizó en la importancia de la vacunación y de mantener o retomar las medidas sanitarias. “Algunos estudios a nivel internacional proyectan que éste es el momento en que todas las personas que no tienen su esquema de vacunación completa se van a contagiar. Por tanto, es indispensable insistir en la vacunación, ya que salva vidas”, argumentó.

Además, indicó la profesional, es fundamental recordar que la transmisión no solo es por gotitas es por aerosoles, que son pequeñas partículas que pueden quedar flotando y circulando en un ambiente, y que son capaces de trasladarse en habitaciones cerradas por más de dos metros. “Se deben evitar, por ello, las aglomeraciones, los espacios cerrados sin ventilación adecuada, la mantención en el uso de mascarillas de buena calidad, olvidarnos de las mascarillas de tela, insistir en el lavado de manos y si se puede mantener el teletrabajo, evitando reuniones, además de preferir las actividades al aire libre”, planteó.

“Hemos vuelto a saludarnos de abrazos y besos, pero el llamado es a prescindir de esos acercamientos. Hay que volver a esos primeros días de pandemia cuando evitábamos el saludo de mano, abrazo y beso”, destacó la académica.

DOSIS DE REFUERZO

Sobre las vacunas, el profesor Marcelo Alarcón del Departamento de Bioquímica e Inmunohematología de la UTalca explicó que, después de 6 meses el nivel de anticuerpos disminuye y por tanto las personas están más expuestas al virus y con ello tienen un mayor riesgo de enfermarse con alguna de las variantes circulantes. “El llamado es que las personas acudan a vacunarse. Si les corresponde una tercera o cuarta dosis que vayan a la brevedad”, precisó.

Sostuvo que, si la población no toma las medidas sanitarias necesarias, debemos esperar que en febrero lleguemos a 10 mil casos por día. “La pandemia no se ha ido, tenemos que cuidarnos y vacunarnos”, dijo.

Por otro lado, Erika Retamal manifestó la importancia de que como país se contribuya a la distribución igualitaria de vacunas a nivel mundial. “Si bien es cierto tenemos la fortuna de poder acceder a una segunda dosis de refuerzo, en la medida que todo el mundo pueda vacunarse vamos a salir más rápidamente de esta pandemia. Que nadie se quede atrás sin su esquema de vacunación”, comentó.

SÍNTOMAS DE ÓMICRON

De acuerdo a la profesora Retamal, a pesar de que la variante Ómicron es menos riesgosa, eso no quiere decir que sea leve o de menor importancia, puesto que igual puede afectar a las personas más vulnerables, sin vacunación o sin las dosis completas, quienes pueden sufrir cuadros más graves, más aun considerando su alto grado de transmisibilidad, que duplica a la Delta.

“La variante ataca preferentemente las vías aéreas superiores, siendo más leve la severidad en los pulmones. Tenemos que pensar en síntomas similares a los de un resfrío común. Si existe una sintomatología en vía aérea respiratoria superior debería ser causal de que fuéramos a tomarnos una PCR o un test de antígenos”, expresó.

FLUORONA

En relación a la detección de lo que se ha llamado “Fluorona”, el profesor Alarcón, explicó que ésta es una coinfección donde dos virus contagian a una persona, el de Covid y la influenza. “En general las características clínicas que se presentan son de la variante del Covid, con efectos similares a una gripe, pero todo más rápido, por ello es importante que estemos vacunados, ya que así no deberíamos tener una patología tan grave”, indicó.

Eso sí, expresó que se ha observado en Estados Unidos un incremento de casos hospitalarios en niños debido a la variante Ómicron, por lo que llamó también a los padres a realizar los procesos de inoculación en los menores de edad.