Crónica 08-01-2021

Especialistas piden cambios en la manera de comunicar los permisos de vacaciones

Pese a que evalúan de buena manera la propuesta de las autoridades, entregan consejos sobre cómo llegar de mejor forma con el mensaje a los chilenos.



El anuncio del Gobierno de un permiso de vacaciones para que las personas puedan disfrutar de este verano que comenzó en vigor el lunes 4 de enero ha generado diferentes opiniones a favor y en contra en la sociedad. Los mayores temores están relacionados al aumento en los contagios por las aglomeraciones que se formarán y a que las personas pueden relajarse en las medidas de higiene.



Por otra parte, expertos de la salud mental consideran que la medida tiene aspectos positivos para millones de ciudadanos que han pasado difíciles momentos durante 2020 por la angustia y el estrés que ha generado la pandemia y crisis económica.



En esa misma línea, tanto especialistas en salud como en educación ponen el foco en que las autoridades entreguen mensajes en positivo y no del punto de vista de la imposición y restricciones o prohibiciones.



“El ideal es que en vez de decir: no vayamos a lugares de alta afluencia como lo son Reñaca o Viña del Mar, pongamos el énfasis en lugares recomendables a los que sí podemos ir porque hay menor cantidad de concurrencia o menor riesgo de contagio, por ejemplo, visitar una reserva o parque nacional. Además, cuando estableces límites dando opciones empoderas a las personas, en este caso para tomar la decisión sobre el destino de sus vacaciones de forma más responsable”, explica Karen Albert, directora del área de Apoyo Humano de funeraria Inmemoria.



Aclara que otro aspecto que podría mejorar la comunicación sobre esta autorización para vacaciones es que en vez de repetir una y otra vez un mismo mensaje, hablemos de él presentándolo de distintas formas. Repetir lo mismo muchas veces no hace que la persona comprenda mejor lo que se busca difundir.



“Se recomienda transmitir el sentido del mensaje de diversas maneras, ya que el cómo comunico una información puede ayudar a una persona a comprender, sopesar y acoger mejor esto que busca cuidar su salud y eliminar comportamientos que pueden ser riesgosos”, enfatiza Albert.