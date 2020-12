Social 30-12-2020

Especialistas plantean la urgencia de implementar políticas públicas dirigidas a los cuidadores de personas mayores





Aproximadamente el 35% de las personas sobre 60 años está cuidando a otros, e incluso, sobre un 10% de personas mayores de 75 años cuidan a otros pares en situación de dependencia.



La necesidad de un efectivo apoyo a los cuidadores de adultos mayores que se encuentran inhabilitados ya se transformó en un debate parlamentario, luego de que en el Congreso se presentó una propuesta para remunerar con el salario mínimo a este grupo de personas. Esta urgencia se ha constatado no solo en el mundo político y desde la academia ya han surgido propuestas al respecto.

En tal sentido, la académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, Carolina Riveros, recalcó la relevancia de poder contar con políticas públicas focalizadas en estas mujeres y hombres, muchos de los cuales ven afectada su salud mental producto de esta labor. La docente, quien es autora de la investigación “El maltrato estructural a personas mayores en Chile y la necesidad de formular un índice multidimensional”, sostuvo que es importante generar iniciativas en materia de la protección de quienes se encargan del cuidado de personas con discapacidad y también de quienes padecen todo tipo de dependencias.

“Como sociedad no hemos tenido respeto hacia los cuidadores, las personas pasan mucho tiempo con aquella en condición de discapacidad o con mayores en situación de dependencia, y por lo tanto se requiere el apoyo del Estado. Hay que considerar que las mujeres, en su mayoría y a lo largo de su vida, cuidan a sus hijos, parientes con discapacidad y posteriormente a personas mayores. Es fundamental, en ese sentido, que tengamos en consideración dos aspectos. En primer lugar, la situación de envejecimiento de la población, y en segundo lugar, la situación de la enfermedad de la demencia”, dijo la experta.

La académica de la UTalca sostuvo que las cifras indican que “aproximadamente un 35% de las personas sobre 60 años está cuidando a otros, e incluso, sobre un 10% de personas mayores a 75 años cuidan a hombres y mujeres en situación de dependencia. Por lo tanto, es muy necesario asumir medidas y políticas concretas al respecto”, enfatizó la docente.

Desde la psicología

Una opinión similar tiene la académica de la Facultad de Psicología de la UTalca, Natalia Uribe, quien resaltó que muchas de estas personas padecen además el denominado Síndrome del Cuidador, enfermedad que se manifiesta con una sensación permanente de estrés. “Esto ocurre cuando los cuidadores, a lo largo del tiempo, comienzan a dedicar su vida cotidiana solo al rol del cuidado. Eso es muy complejo porque la persona comienza a dejar de lado su propia vida, metas, desafíos y por supuesto, no hay descanso. Hay una tendencia permanente al cuidado del otro, me despierto con la preocupación sobre el cuidado del otro y me acuesto preocupado del otro”, añadió.

Junto al agotamiento emocional y físico, este cuadro se manifiesta con el aislamiento social de la persona, afectando a aspectos como la identidad, los desafíos personales y el descanso, esto último con implicancias precisamente en la supervisión de la persona que se tiene a cargo.