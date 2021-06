Social 05-06-2021

Especialistas recalcan seguridad en el uso de vacuna contra COVID-19 en niños y jóvenes



Académicos de la Universidad de Talca calificaron como positiva la resolución que permitirá que los menores puedan acceder a las vacunas contra el Coronavirus y aseguraron que éstas demostraron ser altamente eficaces en la producción de anticuerpos en este segmento etario.





Como positivo, calificó el doctor en Biología Molecular y académico de la Universidad de Talca, Marcelo Alarcón, la resolución del Instituto de Salud Pública (ISP) que dio luz verde a la inoculación de la población desde los 12 años de edad con la vacuna Pfizer-Biontech, ya que esta decisión ayudará a lograr la buscada inmunidad de rebaño. “Los menores de edad representan cerca de un 30 por ciento de la población del país, por lo que su inoculación será un gran avance para que nos acerquemos a una inmunidad colectiva”, señaló.



El especialista recalcó que este procedimiento es seguro. “Primero tuvo que pasar un arduo estudio en este tipo de población, aquí no hay extrapolación, y tanto la FDA y la EMA que son las dos entidades más importantes, más grandes y serias en el mundo, dijeron que no hay problemas” explicó el académico, quien agregó que los efectos adversos son menores, como dolor en la zona de inoculación y algún episodio de fiebre, los que incluso han sido menos graves que en los adultos.



Alarcón señaló que vacunar a esta población además, permitirá evitar algunas complicaciones que se han observado en este rango etario con el Coronavirus. “Por lo general los niños y adolescentes presentan cuadros más leves o imperceptibles de esta enfermedad, pero en algunos casos se puede presentar el síndrome inflamatorio (PIMS), que puede ser grave y que incluso los lleve a la muerte”. Por esa razón -resaltó- es importante contar con esta vacuna que, de acuerdo con los estudios clínicos tiene un porcentaje de producción de anticuerpos de un 100% en este grupo.



Por su parte, el académico de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad de Talca, Sergio Wehinger, destacó que esta vacunación tendrá grandes beneficios. “Por un lado, vamos a proteger a un sector etario que hasta ahora no tenía la opción de estarlo”, sostuvo. Agregó que “es una muy buena noticia contar con una vacuna que ha sido probada en un estudio clínico, pequeño pero válido, para poder utilizarla en esa población”.



El segundo beneficio, explicó el doctor en Ciencias Biomédicas, es que esto ayuda a alcanzar la inmunidad de rebaño. “Esto amplía el rango de personas que pueden vacunarse y favorece aún más esta protección comunitaria de inmunidad”, enfatizó Wehinger.