Policial 02-10-2021

Especialistas sostienen que no habrá una temporada récord de incendios forestales



Incendios forestales registrados en esta temporada han generado preocupación dentro de autoridades y especialistas. Desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf) señalaron que las altas temperaturas y el viento hacen que las jornadas de trabajo sean mucho más complejas.

Estos primeros grandes incendios forestales de la temporada dejan la interrogante si será una tendencia para lo que resta del año y para el verano 2022, tal como ocurrió el 2017. En especial, desde un punto de vista climático.

Sobre ello habló el experto en cambio climático de la Universidad de Santiago, Raúl Cordero. “Las altas temperaturas favorecen la propagación de incendios forestales y eso explica el temprano inicio de la temporada en la zona central. Aun así, no necesariamente tendremos una temporada de incendios forestales récords el próximo verano ya que podría volver en pocas semanas el fenómeno de La Niña”, explicó.

“La Niña modera las temperaturas máximas en la zona central lo que no favorece la propagación de incendios forestales. Si La Niña se concreta quizás, la temporada de incendios no sea tan voraz”, comentó Cordero.

Para ejemplificar su arista, dijo que septiembre 2021 no alcanzó a estar en el top 10 de meses de septiembre más cálidos registrados. El peor sigue siendo el de 1996 con temperaturas máximas que promediaron casi 24 grados.