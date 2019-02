Política 28-02-2019

Espina dice que ex generales ya no reciben "mesadas" y que actual jefe del Ejército no tenía conocimiento de la práctica

El ministro de Defensa, Alberto Espina, aseguró que el comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, no tenía conocimiento del pago de "mesadas" que hacía su antecesor Juan Manuel Fuente-Alba a los comandantes en jefe en retiro utilizando dineros de los gastos reservados.

Hoy, Espina abordó esta situación en la sede del ministerio en medio de la investigación que realiza la ministra Romy Rutherford y que mantiene al general (r) Fuente-Alba privado de libertad en el batallón de Peñalolén, procesado en calidad de autor por una histórica malversación de caudales públicos de $3.500 millones. A esto se le suma que la justicia ordinaria anunció que lo formalizará por lavado de dinero. Consultado hasta cuándo estuvo vigente la práctica de entregar estas mesadas, el titular de Defensa señaló que "es una materia que está investigando la ministra Rutherford. Yo he conversado con el general Martínez y en lo que respecta a su período me ha señalado que todos los gastos reservado han sido invertidos en forma correcta y adecuada en la defensa nacional". Espina informó además que el actual Jefe del Ejército le aseguró que "no ha tenido conocimiento ni le correspondía saber" el cuestionado uso que le dio su antecesor a los gastos reservados. Y reiteró que él "no ha pagado ningún peso en mesada".

Asimismo, el secretario de Estado señaló que se comunicó con la ministra de la justicia marcial para comunicarle su "absoluta" colaboración en la causa. Indicándole que ella puede solicitar información "que le será entregada directamente por el Ministerio". Además pidió al Congreso -que regresa a sus actividades legislativas el próximo martes 5 de marzo- que "despache a la brevedad" la nueva ley de control de gastos reservados que busca que éstos deban ser rendidos a la Subsecretaría de Defensa.