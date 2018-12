Nacional 29-12-2018

Esposo de Concepción Arregui fue condenado a cadena perpetua

Roberto Audano, esposo de Concepción Arregui, fue condenado a cadena perpetua este jueves, en un juicio abreviado realizado en Mendoza, Argentina, tras reconocer su responsabilidad en el crimen de la mujer, cuyo cuerpo estuvo desaparecido durante casi dos meses.

En la audiencia la defensa del hombre, de 71 años, insistió en la posibilidad de que el sujeto cumpla la pena en un arresto domiciliario total debido a sus problemas de salud, petición que ya fue rechazada anteriormente y que será nuevamente revisada en marzo del 2019.

El abogado de la familia de la víctima, Alfredo Paturzo, planteó que "él admite su responsabilidad penal sin necesidad de atravesar todo un juicio oral y público, que considerará él como acusado difícil de transitar".

Audano fue sentenciado por femicidio, homicidio agravado por vínculo y alevosía. Paturzo sostuvo que Audano "no tiene posibilidad de obtener la prisión domiciliaria por el momento, debido a que la situación personal que reviste el acusado no tiene ribetes para que se lo beneficie".

Por su parte, el fiscal a cargo del caso Gustavo Pirrelo, se mostró muy conforme con el resultado ya que en "un tiempo relativamente corto hemos logrado esclarecer un hecho tan grave" agradeciendo las labores de búsqueda delos equipos de investigación, Fiscalía y Policía de Mendoza.

Piedad Arregui, prima de la víctima, manifestó que "creo que no hay arrepentimiento, no lo escuché además, así que me da lástima, que siendo Concepción una mujer que lo amaba tanto, para mí no hay ninguna justificación. Ella solo lo amaba, eso del divorcio, él le había pedido el divorcio, no ella, estaba muy triste por eso".

"Sus sentimientos fueron rotos y él abusó de ese sentimiento maravilloso que ella tenía. Ella se vino a este país por amor y regresó como todos saben. Ella estaba muy triste porque le habían solicitado el divorcio, pero estaba en espera de vender su casa para poder volver a Chile a reiniciar su vida", recalcó.

Al finalizar la audiencia, Audano fue trasladado a la cárcel de Boulogne Sur Mer en Mendoza.