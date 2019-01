Deporte 22-01-2019

Esquiador náutico Santiago Barrientos se proyecta al Panamericano de República Dominicana

Viene de ser 4° en similar torneo realizado en Buin, donde compitió con molestias musculares. Su mejor récord está en la especialidad de salto, con una distancia de 27 metros.

Un significativo avance ha logrado el talquino Santiago Barrientos Fernández de 13 años, especialista en esquí náutico, modalidad salto.

Estudiante del Colegio Inglés, practica este deporte que mezcla el esquí con el surf, desde los 10 años de edad. Reconoce que empezó por hobby “sí, por un conocido de mi papá que me vio saltar. Un día me invitó a conocer cómo los profesionales practicaban este deporte en Lo Miranda (Región de O´Higgins). Me gustó y empecé a ir con más frecuencia y a practicarlo”, dijo.

Se decidió aprender una serie de destrezas, hasta asumir que era el deporte que le gustaba y en donde podía desarrollarse.

Hoy Santiago Barrientos es entrenado por los afamados hermanos Rodrigo y Felipe Miranda “cada cierto tiempo viajamos a Florida, Estados Unidos para entrenar a una más alta exigencia. Nos quedamos dos semanas mejorando los movimientos”.

En ese lugar, existe el Lago Coby, ideal para la práctica y desarrollo de los deportistas en el esquí náutico, ya que sus aguas permiten sacar velocidad y mejorar las destrezas, los reflejos y el equilibrio.

Este deporte tiene tres modalidades: figuras, en donde el deportista debe realizar una serie de figuras acrobáticas en 20 minutos de ida y otros 20 minutos de vuelta; eslalon, en donde tiene que pasar 6 boyas aumentando en velocidad y salto, en donde va arrastrado por una lancha, pasando por un pasillo de boyas que transcurre por el lateral de una rampa por la cual hay que saltar lo más largo posible.

Precisamente el salto es la mayor virtud que tiene Santiago Barrientos “vengo de competir en el Campeonato Panamericano sub-14 que se realizó en Los Morros, cerca de Buin. Fui 4° en mi especialidad con 27 metros. Un récord para mi edad. Me había desgarrado días previos, estuve en tratamiento y quise probar, así que muy contento, porque me mantuve en los primeros lugares”, contó.

Previo a ese torneo, participó en el Campeonato Latinoamericano de México, en donde fue Vice campeón.

Lo superó por escasos 30 centímetros su compañero de equipo, Martín Labra, con quien ha tenido permanentes competencias por el pódium.

La Seremi del Deporte, Alejandra Ramos, valoró el trabajo que lleva realizando el deportista “Santiago (Barrientos) es una gran promesa del esquí de la región del Maule ya que a tan corta edad está entre los mejores de su categoría a nivel internacional, lo que es una gran promesa para los próximos Juegos Panamericanos de desarrollarse en nuestro país el 2023”.

Para el presente año, Santiago Barrientos tiene en agenda participar de un nuevo Torneo Latinoamericano a realizarse en Buin.

Sin embargo, su gran meta es clasificar al Campeonato Panamericano de República Dominicana en 2020 “para estar allá tengo que sumar la mayor cantidad de puntos en competencias internacionales. Lo que aporte al equipo, servirá para llegar al Panamericano”, aseguró el esquiador náutico talquino.