Deporte 13-02-2020

Esquiador náutico talquino Santiago Barrientos se sigue especializando en los Estados Unidos



Junto a sus técnicos Felipe y Rodrigo Miranda realizan un intenso ciclo de prácticas en el Estado de Florida, buscando mayor proyección en su modalidad que es el Salto.

Continúan los progresos del esquiador náutico talquino, Santiago Barrientos Fernández de 14 años, Campeón Nacional en la modalidad Salto con un registro superior a los 27 metros.

En el esquí náutico, el Salto se logra cuando el deportista es arrastrado por una lancha, pasa por un pasillo de boyas que transcurre por el lateral de una rampa y desde la cual tiene que saltar lo más largo posible.

Este fin de semana acompañó a sus entrenadores, Felipe y Rodrigo Miranda en una exhibición única de slalom, figuras y salto que brindaron en el Lago Vichuquén.

La Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez destacó la organización de estos eventos de verano “quiero resaltar esta alianza entre lo público y lo privado. Esta exhibición se realizó con el patrocinio de la Ilustre Municipalidad de Vichuquén, PF Alimentos y Mall Plaza Maule. Este tipo de espectáculos que son hermosos, motivan a la comunidad a desarrollar actividad física y deportes en el medio acuático. Además, estuvo presente nuestro deportista Santiago Barrientos que viene de realizar un intenso ciclo de entrenamientos en Estados Unidos, buscando perfeccionar su especialidad que es el salto”, expresó la máxima autoridad del deporte regional.

En efecto, para el joven estudiante del Colegio Inglés, ha sido fundamental en sus progresos el hecho de entrenar en el extranjero “una muy rica experiencia. Me encantó. Me ha ayudado mucho. Mis expectativas para 2020 son clasificar al Campeonato Mundial Junior, en agosto probablemente, y volver a Estados Unidos para seguir entrenando. Mi sueño es ser Campeón Mundial e ir a unos Juegos Olímpicos. Sé que es difícil estar en los Juegos Panamericanos 2023, porque es en Open”, comentó Santiago Barrientos.

En su desarrollo, el deportista reconoció que los hermanos Miranda han sido claves “aunque empecé a los 4 años a moverme en los lagos, a los 10 años el esquí acuático lo tomé de forma más profesional. Me motivé con los profesores Felipe y Rodrigo Miranda. Ellos me apoyan mucho. Junto a mis profesores estamos recorriendo la región a través de estas exhibiciones, mostrando lo ´bakán´ que es este deporte”, añadió.

En efecto, por gestión de sus entrenadores, a Santiago Barrientos se le planifica la temporada deportiva para practicar a mayor exigencia y con el objetivo de perfeccionar movimientos, en Florida, Estados Unidos.

Las exhibiciones de esquí acuático de verano han tenido una itinerancia en el Lago Colbún y el Lago Vichuquén, siguiendo en el balneario de Constitución.

Una forma de que la comunidad conozca esta disciplina deportiva, explicó Rodrigo Miranda “muy positivo llevar este deporte presente en este tipo de Lagos y en el sur de Chile, a nivel amateur. La idea es mostrarlo a nivel profesional en el alto rendimiento. Es como volver a nuestras raíces”, dijo.

Respecto a los avances del joven Santiago Barrientos, el campeón mundial Rodrigo Miranda expresó “él lleva poco más de dos años con nosotros. Su familia hace bastantes sacrificios para viajar a San Bernardo para que entrene. En Salto tiene muy buena proyección. Tiene una actitud para la rampa que es importante. La técnica hay que irla puliendo. Él deberá competir en el próximo Campeonato Nacional que es en marzo y después vienen los torneos en red. Lo bueno, es que si entra al Campeonato Mundial con 14 años, sería un gran logro, sino esperar el Mundial para los 16 años en donde es más normal clasificar”, precisó.

Según Rodrigo Miranda, el peack del rendimiento para el esquiador náutico maulino Santiago Barrientos, lo debiera alcanzar para cuando tenga 22 años, la plena adultez como deportista.