Opinión 27-02-2018

¿Está al tanto de cómo funciona el Seguro Obligatorio de Accidentes personales (SOAP)?

El SOAP es un requisito que exige la ley para transitar por las calles del país y es una de las exigencias a la hora de renovar el permiso de circulación. De no tenerlo actualizado con la fecha del 31 de marzo de 2019, los dueños no podrán realizar la renovación de su permiso de circulación e incluso pueden ser multados.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF), ex SVS, explica que el SOAP cubre al conductor, las personas transportadas o pasajeros y cualquier tercero afectado en un accidente en el que se haya visto involucrado un vehículo asegurado.

¿Qué cubre el SOAP? La normativa dice que la cobertura que entrega el SOAP rige en caso de muerte y lesiones corporales que sean consecuencia de accidentes en los que participe un vehículo asegurado. En ese sentido cubre “los gastos médicos relativos a la atención pre hospitalaria y el transporte sanitario, la hospitalización, la atención médica, quirúrgica, dental, prótesis, implantes, los gastos farmacéuticos y de rehabilitación de las víctimas”. ¿Cómo hacer efectivo el cobro del SOAP? Para hacer efectivo el cobro del SOAP después de protagonizar un accidente en primer lugar hay que acudir a un servicio de urgencia para ser atendido. En el recinto se salud se deben exigir los documentos que acrediten la atención para seguir con el proceso respectivo. El segundo paso consiste en estampar la denuncia correspondiente en la Fiscalía, Juzgado de Policía Local o Juzgado de Garantía. De ahí se debe denunciar el siniestro ante la compañía de seguros junto a los documentos solicitados para recibir el pago. En caso de muerte o incapacidad permanente total en un accidente, el SOAP cubre hasta 300 UF, mientras que la indemnización por incapacidad permanente parcial es por 200 UF.

El plazo para cobrar a las compañías de seguro se extiende por un año desde la fecha del accidente o muerte de la persona. Cuándo no opera Pese a que el SOAP cubre los accidentes en los que se ven involucrados los vehículos, éste no opera cuando los siniestros son causados en carreras de automóviles, fuera del territorio nacional o en caso de suicidio. Si muere el accidentado, ¿quiénes son los beneficiados? Cuando la persona que protagoniza un accidente muere en el siniestro, la indemnización corre para otros beneficiarios dentro de la familia en el siguiente orden: cónyuge; hijos menores de edad; hijos mayores de edad; los padres; la madre de los hijos de filiación no matrimonial y de no existir ninguna de estas opciones, el pago corresponderá a quien acredite la calidad de heredero.

Importante, claro está es cotizar antes de adquirir el SOAP y las opciones más económicas surgen a través de internet. Y pese a que la cobertura no cambia entre empresas, las compañías muchas veces ofrecen servicios asociados como asistencia en ruta, talleres mecánicos o descuentos en tiendas.