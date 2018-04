Deporte 25-04-2018

Esta tarde a las 19:00 horas: Albirrojos vuelven a la cancha por Copa Chile frente a Deportes Valdivia

Esta tarde a las 19:00 horas:

Albirrojos vuelven a la cancha por Copa Chile frente a Deportes Valdivia

Será obligatorio llevar carnet para ingresar al estadio

Después de algunos años, Deportes Linares regresa a disputar el torneo Copa Chile, Campeonato que es organizado por la ANFP, balo la Ley 19327 sobre derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional.

Se autorizó un aforo de 2 mil personas y la venta de las entradas será a contar de las 17:00 horas. Los valores de acuerdo a lo expresado por el timonel Marcos Álvarez, serán los siguientes: Galería, $ 2000; Tribuna Lateral Norte, $2.500; Tribuna Numera Block J, $ 3000. Esta vez no se aplicará el descuento de socios como habitualmente ocurre en la competencia del fútbol de Tercera División.

PARA TENERLO PRESENTE

Se debe portar cédula de identidad (Obligatoria), menores de 12 años pueden ingresar gratis sin su carnet, pero acompañados de un adulto. La apertura del estadio Tucapel Bustamente Lastra, es a las 18:00 horas y el acceso del público sólo por calle Rengo.

Cortes de tránsito, en calle Carmen hacia el norte y en calle Sargento Aldea hacia el sur. A contar de las 14:00 horas el polideportivo estará cerrado para el público.

ESTACIONAMIENTO

En esta materia estarán ubicados por calle Los Lingues, con capacidad máxima de 70 automóviles. El estacionamiento por calle Rengo estará habilitado sólo para autoridades y personas en situación de discapacidad.

DERECHOS Y DEBERES

No hay que olvidar que al regirse este duelo por la Ley 19327, los asistentes al estadio deben cumplir con algunos derechos y deberes. Es importante señalar cuáles son los artículos permitidos para ingresar al estadio. Alimentos: pan, fruta picada, galletas, dulces, chocolates y jugos en bolsas. Paraguas, sombrillas y diarios. Artículos de aseo personal bloqueador solar y cosméticos. Mamaderas, pañales, y artículos necesarios para el bebé. Lienzos y banderas con astas de cartón.

ARTÍCULOS NO PERMITIDOS

Fuegos artificiales, bengalas, petardos, y otros. Productos inflamables, bebidas alcohólicas, botellas y latas, punteros laser y elementos de animación que no estén permitidos.

EL TORREÓN

Vienen de una dolorosa derrota en calidad de forasteros en San Felipe, con dos expulsados. Seguramente el equipo que dirige el “mortero” Jorge Aravena, presentará algunas innovaciones en la alineación, puesto que el partido de vuelta se jugara el próximo miércoles en la ciudad del Calle Calle.

DATO

El ultimo duelo entre Valdivia y Linares se registra el 12 de diciembre de 2015, donde el cuadro en ese entonces dirigido por Hugo Balladares logró superar al elenco albirrojo por 2 a 1.

CARAS ALEGRES

En la otra vereda, los dirigidos por Manuel “monono” González, son líderes del torneo de la Tercera División, tienen a su haber dos victorias consecutivas y es la gran oportunidad que esperaban los jugadores albirrojos, porque saben que también estarán las cámaras del CDF grabando el partido para proyectarlo en la programación. Vale decir que es una excelente vitrina para proyectar su carrera futbolística.

TRABAJOS

Al cierre de esta edición se realizaban trabajos en el sector de tribuna, cambiando algunos tablones e instalando algunas cámaras de seguridad, tal cual lo exige la reglamentación y despejando toda situación que revista algún tipo de peligro para los asistentes en el desarrollo del espectáculo deportivo.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo