Deporte 13-07-2019

Esta tarde: Albirrojos quieren iniciar la segunda rueda con un triunfo ante Real San Joaquín

Partido se juega desde las 16:00 horas en el Tucapel Bustamante Lastra.

Se inicia la segunda rueda del torneo, como se diría en la hípica, en tierra derecha. Todos los partidos serán verdaderas finales, porque el premio mayor para quien resulte campeón es el ascenso, mientras que aquellos que finalicen entre el segundo y quinto lugar irán a una liguilla para definir el otro equipo que volverá al fútbol profesional.

Durante la semana ya se concretaron los servicios de tres refuerzos, quienes esperan ser un verdadero aporte para los albirrojos. También el presidente de la institución viajó a Santiago donde consiguió que le borraran una cartulina amarilla a Lucas Mondaca, en todo caso fue sancionado por un partido y no estará en el duelo de esta tarde.

El cuadro forastero, disputó en la primera rueda siete partidos fuera de su terreno, donde no han ganado. Las estadísticas indican que sumaron tres empates en sus salidas con (Rengo, Concepción y Pilmahue) el resto han sido derrotas (Salamanca, Limache, Ferroviarios y Mejillones). Se ubican en el penúltimo lugar con escasos, 8 puntos. Pero como lo indicó el “comandante” Julio Castro, es uno de los equipos que más lo ha complicado, porque se debe recordar que los dirigidos por Luis Pérez Franco lograron la igualdad en el epílogo del partido jugado en la Región Metropolitana.

Ahora las cosas son diferentes, porque mucha agua ha pasado bajo el puente. Deportes Linares, finalizó la primera rueda invicto, además fue el cuadro más goleador con 26 tantos. Fue el mejor equipo jugando de local donde cosechó 17 puntos. En la otra vereda Real San Joaquín, es uno de los peores equipos jugando como visitante, donde ha logrado sólo 3 puntos y con uno de losarcos mas batidos con 28 goles.

Fue Bryan Núñez, el jugador que en esa oportunidad anotó la igualdad en el minuto 94, de partido. Tras un córner enviado por el “bíblico” Aarón Araya. Para Luis Pérez Franco ha sido una semana tranquila: “el equipo está muy mentalizado con lo que tiene que hacer. A estas alturas del torneo todos los partidos son verdaderas finales y obviamente que San Joaquín es un elenco que tiene mucha experiencia en su categoría, es un equipo que siempre está dando espectáculo en la Tercera A y con un técnico que conoce la división, por eso será muy difícil. Tengo plena confianza en que vamos a plasmar nuestro juego”.

En torno al equipo titular que saltará esta tarde al césped del polideportivo de la calle Rengo, todavía existen algunas dudas, pero se mantendría la base. Uno de los elementos que volvería es Bastián Irribarra. Para la ausencia de Lucas Mondaca, podrían estar Nazareno Fernández, Valther Rozas o Eliecer Pérez, pero ahora el técnico juega la ficha de la cautela, porque ya los rivales los conocen, por eso la alineación titular se conocerá solo minutos antes de iniciado el partido. Ahora en esta segunda rueda, parece que hasta las cábalas serán protagonistas.

Pérez Franco hablaba de una sorpresa que podría tener sobre la mesa, para este duelo. Hay que recordar que hay tres jugadores que se inscribieron en la semana: Sebastián Orellana, delantero; Yerko Ureta, polifuncional, defensor y volante de corte; y el volante Luis Oyarzo.

No hay que olvidar que Deportes Linares finalizó invicto en la primera rueda y con gran asistencia de público en cada encuentro, lo que sin duda tiene muy contentos a los dirigentes.

Aunque da la impresión que en este plantel no hay una presión extra por seguir invictos, todos están unidos por un solo objetivo que es el ascenso al fútbol profesional, y para eso quedan contando esta fecha 14, porque los albirrojos también deberán quedar libres.

CARTELERA

Sábado

Unión Compañías - Rancagua Sur 11:00 horas

Municipal Santiago – Provincial Ovalle 12:00 horas

Ferroviarios - Concepción 15:00 horas

Deportes Linares - San Joaquín 16:00 horas

Rengo – Osorno 16:00 horas

Domingo

Trasandino - Salamanca 15:30 horas

Pilmahue – Limache 16:00 horas



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo