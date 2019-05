Deporte 25-05-2019

Esta tarde: Albirrojos quieren quedarse con el liderato exclusivo del torneo de Tercera División

Partido se disputará a contar de las 17:00 horas

En la semana tuvimos la oportunidad de conversar para Diario El Heraldo y el programa “Puro Deportes” de Radio Buena Nueva, con los jugadores Luis Segura y Yerko Leiva. En una amena conversación comentaron que están viviendo su mejor momento como integrantes de un plantel que actualmente está invicto y es uno de los líderes del campeonato.

Luis Segura, quien también es uno de los rostros nuevos que ha llegado para mojar la camiseta linarense, dijo que “esto sin duda ha sido el reflejo del trabajo que hemos realizado con el cuerpo técnico, y en relación al momento que vivimos no nos pone presión el hecho de estar invictos, es un tema que nos gusta hacer historia, pero todavía no hemos ganado nada. La meta final es ojalá ser campeones y subir en forma directa, pero para eso todavía nos queda mucho. Con este grupo de compañeros tenemos un camarín tranquilo porque todos queremos ascender al fútbol profesional”.

Yerko Leiva, quien estuvo complicado al inicio por una lesión que forma parte del pasado, espera su momento, a pesar que ya ha ingresado en los últimos encuentros, pero espera tranquilamente su oportunidad para ser titular. “Vamos paso a paso, logramos el pasado fin de semana un importante triunfo ante Municipal Santiago, lo que nos permite estar liderando la tabla de posiciones. Pero, sabemos que esta tarde si ganamos al elenco de Ferroviarios, quedaremos como líderes del torneo y continuaremos con nuestro invicto. A pesar que Ferroviarios es colista, sabemos que no será fácil”, expresó.

EL TREN CON NUEVO CONDUCTOR

Una de las novedades que presentará el cuadro forastero, será el debut del nuevo técnico. Se trata de Mauricio Osorio, quien tiene la primera misión de dejar al club en la Tercera A. Con 26 años, cuenta con experiencia en la división tras ser parte de los cuerpos técnicos de Luis Matte y Real San Joaquín, también fue parte del staff que logró el ascenso a la actual división.

De visita no han sumado puntos en sus cuatro presentaciones. Derrotas con Deportes Concepción, Limache, Osorno y Trasandino. En el campeonato han convertido 5 tantos y han recibido 21. El único partido que han ganado fue el que disputaron de local ante Real San Joaquín, por 2 a 1. Son siete las derrotas que acumulan, por esta razón son los actuales colistas del torneo.

INVICTOS

La otra cara de la medalla la marca Deportes Linares, los únicos invictos del campeonato y líderes en compañía de Limache, con 15 puntos. Los albirrojos han disputado tres partidos de local con dos victorias y un empate. El ultimo duelo jugado en el Tucapel Bustamante Lastra, fue victoria por 2 a 0 ante Pilmahue. Vienen de ganar en la Región Metropolitana al cuadro de Municipal por 2 a 1, con uno de los mejores primeros tiempos.

ALINEACIÓN

Los once bendecidos por el técnico Luis Pérez Franco para saltar al gramado del polideportivo de la calle Rengo, son: David Pérez, Luis Segura, Bastián Irribarra, Yerko Morales, Kevin Leiva, Lucas Mondaca, Pedro Toloza, Nazareno Fernández, Bryan Núñez, Julio Castro y Aarón Araya.

CARTELERA

Sábado

Real San Joaquín – Provincial Ovalle 15:30 horas

M. Salamanca – Rancagua Sur 15:30 horas

Rengo – Unión Compañías 16:00 horas

Linares – Ferroviarios 17:00 horas

Domingo

Osorno - Concepción 15:30 horas

Trasandino – Mejillones 15:30 horas

Pilmahue – Municipal Santiago 15:30 horas



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo