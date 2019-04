Deporte 20-04-2019

Esta tarde: Albirrojos quieren seguir en racha ganadora ante Trasandino

Partido se juega a las 15:30 horas en el Tucapel Bustamante Lastra

Deportes Linares quiere ser invicto en el torneo de Tercera División. Los linarenses están en la cuarta posición con 5 puntos a 4 de los punteros que son Deportes Limache y Concepción.

Los “verdes” vienen de caer en su reducto ante el equipo de Rengo. Una derrota que caló hondo en la hinchada del equipo del “cóndor”, por eso esta tarde buscarán por todos los medios rehabilitarse de la caída ante Deportes Linares, por la cuarta fecha del torneo.

Irreconocible, es el adjetivo que mejor refleja la actuación de este sábado de los “Cóndores” comparándola con el referente más cercano en casa, que en este caso es el partido con San Luis de Quillota por la Copa Chile. Nada de lo bueno que mostró el equipo en ese partido se repitió en este frente a Rengo, en el papel, un rival mucho más débil que los “canarios”.

Inconexo entre sus líneas, sin ideas futbolísticas claras, el conjunto de Christian Muñoz se extravió completamente ante un conjunto sureño que supo administrar el gol que se encontró cuando promediaban los 20 minutos del compromiso.

Pensamos que Trasandino se iría arriba con todo, que ahogaría a Rengo en su área creándose múltiples opciones de anotar. Pero, eso no ocurrió y las opciones claras de los locales para llegar a las redes casi no se cuentan,

Así se consumió el primer y segundo tiempo del compromiso, ante la decepción absoluta de los cerca de 400 espectadores que llegaron a reducto de la avenida Perú. Mucho menos que frente a San Luis, pero bastante más que la convocatoria histórica de los “Cóndores”.

Al final, el público se retiró frustrado y con la amargura de no haber visto un triunfo verde, como todos esperaban, frente a un conjunto que aún no ganaba en el torneo, ya que en la primera fecha empató de vista con el marcador en blanco con Osorno y la semana pasada perdió de local por 0 a 1 con Municipal Salamanca.

En todo caso, no sería acertado pensar que Rengo propuso mucho para ganar en Los Andes, fue más bien Trasandino el que aporto muy poco al espectáculo y en favor de su opción de triunfar. Lo bueno de todo esto, por decirlo de alguna manera, es que el campeonato es muy largo, recién se inicia y todavía hay tiempo para corregir y mejorar.

ALBIRROJOS

Una semana que no fue muy tranquila por la situación de Porflidtt, quien está descartado por 3 meses. Cristian Monsalve, también con un desgarro y Valther Rozas que tiene una fisura en la cadera. Los tres están en tratamiento en Santiago. Por eso hemos confirmado la presencia de un nuevo jugador Lucas Bustos, que es un volante que llegaría para reemplazar a Mauricio Iturra. Tiene 20 años y viene de Barnechea. Mientras que la gerencia está negociando con un jugador de la sub 20 de Colo – Colo, goleador y la próxima semana habría novedades.

ALINEACIÓN

Los “toros” saltaran al gramado del Tucapel Bustamante con: David Pérez, Luis Segura, Pedro Toloza, Bastián Irribarra, Ian Pávez, Lucas Mondaca, Carlos Ahumada, Nazareno Fernández, Aarón Araya, Julio Castro y Bryan Núñez.

Habrá dos boleterías al servicio de los hinchas esta tarde en el polideportivo de la calle Rengo. Una para galería y otra para tribuna.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo