Deporte 09-06-2018

Esta tarde: Albirrojos quieren seguir invictos y van por los tres puntos

Partido frente a Rengo se juega desde las 16:30 horas

Los “toros” quieren que su terreno sea inexpugnable y hasta el momento en los tres duelos que han jugado en el Tucapel Bustamente lo han conseguido. Con dos victorias (Real San Joaquín y Mejillones), sumando una igualdad sin goles ante el equipo de Tomas Greig.

En la semana repasaron la actuación que tuvieron en Santiago y esta tarde frente a su hinchada quieren dar vuelta la página y que los puntos se queden en casa. Por eso el “monono” ayer al mediodía ya tenía claro en su mente la oncena para jugar con el equipo de Rengo, que el año pasado fue un rival muy difícil para los linarenses. Pero los tiempos cambian y los forasteros están en el penúltimo lugar con sólo 5 puntos. En la jornada anterior sólo cosechó una igualdad en su reducto frente al cuadro de Osorno, en una guerra de goles 3 a 3. Con una brillante actuación del ex depo, Cristian Liencura, que anotó dos de los tres tantos para los oro y cielo de la región de O’Higgins.

El técnico de Rengo, actualmente es Fred Gayoso, quien tiene la misión de recuperar el nivel y el rendimiento futbolístico de Rengo. La alineación que presentó en el último duelo fue con: Jaime Arriagada, Esteban Alarcón, Matías Figueroa, Nicolás Araya, Esteban Córdova, Jesús Urrutia, Cristian Liencura, Daniel Cerda, Luis Segura, Nicolás Argel, y Álvaro Palma, que fue sustituido por Cristian Pavez.

LOS ALBIRROJOS

Los dirigidos por Manuel “Monono” González, entran a la cancha con David Pérez en el arco, Alejandro Fariña, Bastián Irribarra, Marco Arriagada y Diego Fuentes, Matías Parra, Cristian Castillo y Felipe Tenorio, en la punta estará Eliacer Pérez, Julio Castro y Monsalve.

“La semana fue positiva, trabajamos en función de dar vuelta la página, con el partido que nos tocó jugar en Santiago, y enfocarnos netamente en nuestro rival de este sábado que es Rengo. Sabemos que será un partido complicado, porque ellos están muy comprometidos y no están en un buen momento, por lo que es un rival de cuidado”, señaló Manuel González.

El Director Técnico albirrojo agregó: “nosotros trataremos de recuperar el triunfo, en virtud de nuestras características que son el sacrificio, la entrega, el orden, la dinámica y todos los factores que nos han llevado a hacer una campaña bastante positiva, queremos superar el trago amargo de la derrota en Santiago y potenciar nuestra condición de local y trabajaremos con todo para dejar los 3 puntos en casa”.

Los jugadores albirrojos también quieren dar vuelta la página y es por ello que entrenaron toda la semana, para dar lo mejor este sábado frente a Rengo, y el único objetivo es lograr los 3 puntos, para que así siga el apoyo de la hinchada.

“Estamos emocionados por el partido de mañana, tenemos nuestras capacidades y sabemos lo que tenemos que hacer, confiamos en nuestro juego, la semana pasada tuvimos una caída frente a un buen rival, pero confiamos que esta semana hemos trabajado de la mejor manera posible, creo que el planteamiento del equipo está muy bien hecho para dejar los tres puntos en casa y acercarnos al objetivo de este año”, manifestó el defensa Alejandro Fariña.

En tanto, el delantero Cristian Monsalve indicó que están muy motivados para este partido: “sabemos que es un partido complicado, porque Rengo viene motivado de un empate en el último minuto, pero sabemos que estamos en casa y nos tenemos que hacer respetar, y hay que ganar estos 3 puntos para seguir peleando arriba, y a la gente que nos siga apoyando, porque no somos sólo un plantel, somos una ciudad”.

EL PARTIDO SE JUEGA SI O SI

Desde la dirigencia de Deportes Linares, además aclararon que el partido se juega sí o sí, porque la cancha tiene un buen drenaje y no habría problemas, aunque llueva a la hora del partido. “Está pronosticada la lluvia y entendemos que es una lluvia normal, no será un temporal fuerte, y además nuestra cancha está preparada para recibir la gran cantidad de agua”, dijo Marcos Álvarez, presidente de Deportes Linares.

El precio de las entradas es de $1.000 pesos para los socios. La entrada general tiene un costo de $2.000 pesos y para los hinchas de visita $3.000. Por su lado los socios de Block Jota entran gratis.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo