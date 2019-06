Deporte 08-06-2019

Esta tarde: Albirrojos quieren seguir mandando y continuar invictos en el campeonato

Partido frente a Mejillones se juega a contar de las 16:00 horas

Ni las condiciones climáticas empañaron esta semana el excelente ánimo y optimismo que reina al interior del plantel linarense que vive uno de los mejores momentos en el actual torneo de Tercera A. Los dirigidos por Luis Pérez Franco, continúan liderando la tabla, claro que ahora en compañía de Transandino. Pero, continúan invictos, marcando uno de los mejores inicios en los últimos años en un campeonato.

Todos sabemos que cuando llueve, no hay canchas disponibles, porque nuestra comuna carece de una cancha sintética, por eso debieron realizar la práctica de fútbol en la comuna de Villa Alegre, agradeciendo la gentileza del “chupallita” Fuentes. Incluso el jueves a pesar de la lluvia, practicaron en cancha número 5 del Tucapel Bustamante Lastra, un terreno que exponía a los jugadores a lesiones producto de lo jabonoso del césped.

LA PREVIA

Para seguir motivando a los hinchas, Kevin Leiva, conversó en compañía de Lucas Bustos, con el programa Puro Deportes de Radio Buena Nueva, y Diario El Heraldo, acerca de la presente campaña que los tiene en el primer lugar de la tabla.

Leiva, manifestó que fueron sorprendidos por Unión Compañías: “creo que realizamos un buen partido, donde fuimos muy superiores, pero en un error ellos marcaron el gol, afortunadamente logramos empatar el marcador lo que nos permitió continuar con el invicto y lo mejor de todo líderes del torneo. Estamos más unidos que nunca, con un camarín que sabe lo que quiere. Todos tenemos en mente la meta de llevar a esta linda institución al fútbol profesional. Por eso primero agradecer a la hinchada, que siempre nos ha acompañado en los diferentes recintos deportivos, y esperamos que esta tarde también estén con nosotros para sumar los tres puntos que nos permitan seguir con el anhelo que nos hemos propuesto”.

Lucas Mondaca, quien se ha sido pieza fundamental en el rendimiento de los albirrojos, dijo que “se ha trabajado bien en la semana, sabemos que tendremos una cancha muy barrosa, producto de la lluvia. Pero, vamos a entrar con todo porque tenemos que seguir en la senda de los triunfos. Tenemos que marcar la superioridad y seguir invictos, por eso extiendo un llamado a la hinchada para que sigamos juntos remando juntos para alcanzar la meta”.

Nazareno Fernández, quien se ha ganado la titularidad, también está motivado. El Naza, señaló que ningún rival es fácil: “tenemos muchas ganas, ha sido una buena semana, estamos claros que para ganar hay luchar y correr mucho porque todos los partidos son muy diferentes. El hecho de estar invictos y punteros nos da una motivación extra”.

En tanto el romperedes, el “comandante” Julio Castro, manifestó que no existe una presión por estar invictos: “nosotros estamos trabajando muy bien y creemos en el cuerpo técnico y en cada uno de mis compañeros. Vamos superando los errores que cometemos en cada partido para lograr nuestra mejor versión para salir siempre a sumar los tres puntos. Frente a Unión Compañías pudimos perfectamente haber logrado el triunfo por las ocasiones que tuvimos; nunca habíamos estado en desventaja en un partido y nuestro equipo tuvo la capacidad de reaccionar y sumamos un punto que fue valioso. Hoy la meta es ganar para seguir mandando y ojalá que en lo personal pueda volver a marcar, para conseguir la victoria”.

Finalmente, el técnico Luis Pérez Franco, dijo que el plantel está con muchas ganas: “tuvimos una buena semana a pesar de todas las inclemencias del tiempo y ya tenemos definido a los once titulares que serían los mismos que consiguieron la igualdad en Andacollo, es decir con: David Pérez, Luis Segura, Bastián Irribarra, Kevin Leiva, Lucas Mondaca, Nazareno Fernández, Carlos Ahumada, Pedro Toloza, Aarón Araya, Bryan Núñez, y Julio Castro. Nosotros tenemos la presión de seguir ganando y sumando, los muchachos están muy cohesionados y con la mente puesta en el objetivo. Mejillones, es un equipo que seguramente se va a replegar para salir de contra. Tienen un buen técnico, pero hemos vistos algunos videos de ellos y vamos a buscar las falencias que tengan que nos permitan sumar los tres puntos”.

Municipal Mejillones, ha disputado 4 partidos en calidad de forastero, donde registra una sola victoria ante Limache, y el resto derrotas. Su último encuentro fue de local y cayeron ante Deportes Rengo por 3 a 1. Y esta en la décima segunda posición con 10 unidades. El duelo ante Municipal Mejillones está programado para las 16:00 horas en el polideportivo Tucapel Bustamante Lastra.

Otra de las novedades que presentaron los albirrojos esta semana fue la incorporación de dos elementos, uno de ellos el linarense Eliecer Pérez, quien tendrá su revancha en lo que resta de esta temporada.

DIRIGENCIA

A contar de este duelo, se cobrarán 500 pesos a todos los niños que ingresen al estadio. Esta medida se hace necesaria para tener un mejor control del público asistente al estadio, puesto que existen bastantes cuestionamientos en relación al “respetable”, cuando se entrega la cantidad de público controlado al recinto deportivo. Además, se adoptarán más medidas de seguridad para evitar el ingreso de algunos infiltrados, que le hacen un daño a la institución.

