Deporte 31-08-2019

Esta tarde: Albirrojos saltarán a la cancha para mantener viva la ilusión del retorno al profesionalismo

Partido se juega desde las 17:00 horas

Una semana que estuvo tranquila luego del triunfo en la región de la Araucanía, que los mantiene en el liderato. Aunque ahora saben que en la recta final no hay margen de error. Quedan ocho finales que disputarán en forma intensa donde cada partido tendrá el carácter de final.

Para el “comandante” Julio Castro, la previa fue para corregir los errores: “analizamos los videos de Municipal Santiago, para conocer como se basa su juego. Vamos a salir como siempre a buscar el partido. Practicamos las pelotas detenidas, para sacarles provecho y dejar los tres puntos en casa”.

En tanto que para el técnico Luis Pérez Franco, este será un partido especial, su ex equipo, plantel que lo formó: “obviamente sabemos que no será fácil. Los muchachos están muy motivados, y con ganas. Son todas verdaderas finales, sólo tenemos una ventaja escuálida de tres puntos”.

Ya están definidos los “once” que saltarán esta tarde al campo de juego: David Pérez, se mantiene en portería; Ronaldo Correa, Bastián Irribarra, Pedro Toloza y Kevin Leiva, en defensa; en el medio Carlos Ahumada, Lucas Mondaca y Luis Oyarzo; en la ofensivo Nazareno Fernández, Bryan Núñez y Julio Castro.

“La idea es ir en busca del gol, por eso vamos con tres arriba y tenemos que hacernos respetar en nuestra casa. Aunque sabemos que los partidos hay que jugarlos. En torno al rival es un cuadro que juega con un esquema distinto, seguramente se vienen a replegar para buscar la contra, pero poseemos armas para saltar esa presión y trataremos de jugar en todos los sectores para marcar la diferencia”, acotó el estratega.

RADIOGRAFÍA DEL FORASTERO

El equipo capitalino tiene actualmente 30 puntos y se ubica en la octava posición. De visita han disputado 10 encuentros, con tres triunfos (Real San Joaquín, Unión Compañías y Osorno), 6 empates (Salamanca, Rengo, Pilmahue, Rancagua Sur, Limache y Trasandino). Registran una sola derrota jugando fuera de su reducto con Provincial Ovalle. Vienen de ganar 3 a 1 en casa a Rengo, con anotaciones de Manuel Fuenzalida, Paul Valenzuela y Sebastián Silva. La última formación que presentó el técnico Jaime Escobar, fue con: Piero Munita, Orlando Tobar, Luis Maldonado, Jordan Sotomayor, Manuel Fuenzalida, Ángel Rivero, Carlos González, Kevin Bahamondez, Rodrigo Parada, Cristopher Veloso y Fabian Pávez.

El último cara a cara con los albirrojos fue en el estadio municipal de San Ramón, en el mes de mayo, donde la victoria fue para los albirrojos por 2 a 1 con anotaciones de Lucas Mondaca, a los 27, y Julio Castro a los 30 minutos.

UN HINCHA DE CORAZÓN

Se trata del joven no vidente, Ignacio Escobar, que el año pasado le canto un rap a Deportes Linares, en el Tucapel Bustamante Lastra. Durante la semana visitó el entrenamiento y conversó con los jugadores y les entregó las mejores vibras para el partido de esta tarde. Incluso, viaja con la barra a todas partes. Por esta razón Oscar Contreras, hincha también del “depo”, le regaló un polerón que fue entregado por el capitán albirrojo, Bastián Irribarra. Nachito, dijo que “está con Deportes Linares, en las buenas y en las malas. Me gusta la garra que tiene el equipo y ojalá podamos lograr el ascenso”.

Fue invitado esta tarde por los dirigentes para ingresar al estadio en forma gratuita, y saldrá a la cancha con el plantel de jugadores.

Los hinchas no sólo quieren a su equipo, sino también a su estadio, por eso en la semana llamó la atención que el socio Luis Vásquez, llegara al polideportivo con serrucho, clavos y martillos, para reparar su espacio en la “galucha”.

CARTELERA

Sábado

Salamanca – M. Mejillones 12:00 horas

Rengo – Ferroviarios 16:00 horas

Limache – P. Ovalle 16:00 horas

Linares – M. Santiago 17:00 horas

Osorno – Rancagua Sur 17:15 horas

Domingo

Trasandino - Unión Compañías 12 :00 horas

R. San Joaquín – Concepción 15:30 horas



