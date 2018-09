Deporte 23-09-2018

Esta tarde: Albirrojos se juegan la vida ante Rengo con el objetivo de sumar un triunfo

- Si enredan puntos se complica la clasificación

Fue una semana muy positiva la que vivió el plantel linarense. No supieron de celebraciones patrias porque sólo piensan en recuperar los puntos que dejaron escapar ante Municipal Santiago, en el bochornoso espectáculo que brindaron los capitalinos.

En relación a esta materia, el timonel albirrojo presentó los antecedentes ante la ANFA, Tercera División, con lo que aconteció la fecha anterior: “creemos que como directorio existe un daño económico, moral y deportivo por la situación que se vivió en el Tucapel Bustamante”.

Marcos Álvarez, agregó que “la decisión de jugar después de esperar cerca de 3 horas fue del directorio y del cuerpo técnico, prevaleciendo siempre el espíritu deportivo; esa determinación se comunicó a la ANFA, no se trata de buscar culpables, sin embargo, lo que se pretende con esto es poder dar alusión a las pérdidas económicas del club que por concepto de entradas se tuvieron que devolver más de 815 mil pesos. Cuando se tomó la decisión de esperar al equipo forastero, muchas personas tomaron la determinación de irse del polideportivo y se les devolvió lo que ellos cancelaron. Lo que estamos solicitando a la ANFA que esos dineros se reintegren a las arcas de la institución linarense, por el mecanismo que ellos determinen. Creemos que le resta importancia y se relativiza a la división con este tipo de cosas y por esta razón hemos puesto los antecedentes ante el directorio de la Tercera División”.

NO DEJARON NADA AL AZAR

Fuimos testigos de la práctica albirroja en la previa del encuentro. Se trabajó minuciosamente los balones detenidos, tiros libres, penales, tiros de distancia, tiros de esquina, salida rápida de la defensa y del portero David Pérez. Habrá algunas modificaciones en torno al equipo que enfrentó a Municipal Santiago.

VOCES

Uno de los jugadores que tuvo un buen desempeño en los entrenamientos y espera repetir este nivel esta tarde, es el linarense Eliacer Pérez, quien además anotó en forma magistral los tiros libres: “gracias a Dios, tuve la suerte de convertir de pelota detenida y ojalá que este domingo podamos también anotar para sumar los tres puntos que los vamos a buscar para seguir con la ilusión de clasificar a la liguilla final”.

Lucas Mondaca, también está optimista para este duelo que podría marcar un antes y un después de los albirrojos: “esta tarde nos jugamos gran parte de la clasificación a la liguilla, en este partido que tenemos que ganar sí o sí, para meternos con la esperanza de estar entre los mejores y llegar a la liguilla. Creo que este equipo esta para grandes cosas y vamos a ir con todo”.

Finalmente, para el experimentado técnico y ex goleador del fútbol chileno Rubén Martínez, este partido es clave: “tenemos listo el equipo que saltará esta tarde frente a Rengo. Vamos con David Pérez, en la portería; con una línea en la cual estarán Alejandro Fariña, Javier Parra y Bastián Irribarra; volantes, Matías Parra, Mauricio Iturra, Diego Fuentes; sobre esa línea Lucas Mondaca, que será el enganche; y arriba vamos con Eliacer Pérez, por el sector izquierdo; por el centro Julio Castro; y por el lado derecho Felipe Tenorio. No dejamos nada al azar porque sabemos que al frente tendremos a un equipo que ha tenido una excelente segunda rueda y que también buscará su opción. Creo que si queremos un triunfo hay que estar muy concentrados”.

Martínez, fue claro en el sentido que si los albirrojos caen esta tarde “se alejan las posibilidades, lo conversamos en la semana, y vamos con toda la actitud. Queremos ser protagonistas en Rengo”.





Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo