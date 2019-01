Deporte 04-01-2019

Esta tarde: Albirrojos tienen asamblea clave para definir contratación del cuerpo técnico

La idea es sumar recursos económicos

En principio se había informado que antes de finalizar el año, se conocería el cuerpo técnico linarense, pero hubo situaciones que han dificultado este proceso. Una de ellas la poca respuesta que ha tenido la campaña del socio, que esperaba tener una cierta cantidad que aventurara un buen pasar.

Lamentablemente fue un fracaso, en relación a la temporada anterior. Como lo señaló el timonel Marcos Álvarez “teníamos puesta todas las esperanzas en este llamado a la hinchada, para que nos ayudara. No fue así, más encima sufrimos el robo de cerca de 200 mil pesos. Por eso esta tarde tenemos que junto a nuestros socios buscar otra alternativa que nos permita navegar en aguas tranquilas en esta aventura del campeonato de Tercera División”.

Otro de los temas que ha jugado en contra ha sido el poco respaldo y renovación con los colaboradores, de los 14 de la temporada anterior sólo 4 han renovado. Álvarez. Al respecto, dijo que “todos los que asistan a la asamblea de esta tarde desde las 19:30 horas en primera citación y 20:00 horas en el segundo llamado tienen derecho a voz y voto, y sólo los socios que están en el libro inscritos y con sus cuotas como corresponde. Los que no están al día pueden regularizar la situación en la misma asamblea. El directorio siempre ha estado abierto a que se integren colaboradores, respetando los márgenes de la institución”.

TEMAS QUE SE ABORDARAN

La asamblea será informativa, donde se dará a conocer el estado financiero y administrativo del club en la temporada 2018, y dar a conocer lo que viene en la presente temporada. Quienes podrán emitir su votación sobre estas materias serán los socios que están al día, aproximadamente 200. Los que están atrasados desde mas de seis meses deben hacer llegar una solicitud al directorio por la reincorporación para poder pagar sus cuotas atrasadas y quienes están al debe por mas de un año deberán también extender una solicitud para que ver si se les da o no el visto bueno para seguir como socios y se puedan reintegrar.

El timonel fue enfático y cerró definitivamente las puertas a una posible entrega de la institución: “la idea es poder buscar la estrategia para generar mayores recursos para cumplir nuestro objetivo que es el ascenso”

EL SALVADOR

Ha sonada fuerte el nombre de quien, en años anteriores en aquel Frutilinares, fue su principal dirigente: Gabriel Artigues, quien ha estado ligado siempre a Deportes Linares. En relación a ello Álvarez señaló que “siempre Gabriel ha estado con nosotros y nos ayudó la temporada pasada con algunos convenios con algunas publicidades, además se consiguió el préstamo de algunos jugadores. Para nosotros es un buen apoyo y tiene mucha experiencia en varias instituciones del fútbol profesional”.

Sobre una posible continuidad de Rubén Martínez , también la asamblea será clave , porque el ex técnico del “depo” dejó sobre la mesa las pretensiones para este año. La respuesta de la directiva podría darse una vez finalizada la reunión de esta tarde .

Aunque el torneo, en principio comenzaría la segunda semana del mes de abril ya hay instituciones que han dado a conocer sus respectivos cuerpos técnicos. Es el caso del equipo de Rancagua Sur, que ayer presentó a su nuevo estratega, Rodrigo Pérez, ex jugador profesional, quien tendrá como ayudante técnico a Fred Gayoso y el preparador de arqueros Roberto González. Es un proyecto muy ambicioso y que tiene como meta clasificar a la liguilla y buscando la posibilidad de ascender.



FOTO: Gabriel Artigues.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo