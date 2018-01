Deporte 28-01-2018

Esta tarde Asociación de Fútbol de la Precordillera define a sus monarcas

Partidos se juegan desde las 14:00 horas en el Tucapel Bustamante

Sin duda que los equipos no se darán tregua y buscarán quedarse con el título en las diferentes series adultas. Para ello han luchado toda la temporada para llegar a instancia en la cual estarán los mejores del torneo.

La hinchada de la precordillera traerá todo el cotillón y las mejores energías para apoyar incondicionalmente a sus cuadros que esperan sacar pasajes para torneos regionales.

Cuando el reloj marque las 14:00 horas, deberán estar pisando el césped del polideportivo de la calle Rengo, las oncenas de Roblería y la Puntilla en la Segunda Serie. En tanto que en 35 años nuevamente el representativo de la Puntilla, tendrá que buscar el arco de Luis Salgado.

Una vez finalizada esa categoría será el turno de los equipos de Huracán con Manantiales, en 45 años, como lo indicó el presidente Francisco Jaramillo.

En serie de Honor, quienes buscarán el grito de gol serán los equipos de Luis Salgado con Huracán, quienes prometen un partido no apto para cardíacos porque no quieren defraudar a sus respectivas hinchadas que prometen poner la fiesta en el Tucapel Bustamante Lastra.

Como siempre se espera un buen comportamiento de las hinchadas que vendrán a apoyar a los respectivos equipos que forman parte de la Asociación de Fútbol de la Precordillera de Linares.