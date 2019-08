Deporte 04-08-2019

Esta tarde: Clásico del fútbol amateur con dientes apretados

AFAL y Víctor Zavala Bravo chocarán desde las 14:30 horas en el Tucapel Bustamante

No fue tan beneficioso el sorteo que se realizó en Anfa Regional, durante la semana. Nadie esperaba tan pronto la confrontación entre ambas asociaciones que pertenecen al fútbol amateur de la comuna de Linares. Lamentablemente en esta etapa, una de las dos quedará en el camino.

Esta tarde se juega el partido de ida, desde las 14:30 horas. Las selecciones menores sub 13, son las encargadas de abrir la fiesta deportiva. De fondo será el turno de las selecciones mayores. En la AFAL, está a la cabeza el técnico nacional Albert Chacón, en la categoría sub 13, en tanto que, en la Asociación Víctor Zavala Bravo, es la dupla integrada por el estratega Enrique Castro y Luis Durán.

La adulta de la selección que hace de local en este primer encuentro, es dirigida por Carlos Chacón, en tanto que los forasteros son adiestrados por Cristian González, quien conoce muy bien a los jugadores contrincantes, puesto que jugó en su amado club Unión San Luis.

A todas luces es un duelo que puede comenzar a abrir la puerta a unas de las dos selecciones de la comuna de Linares, para que pueda seguir avanzando en la Copa Regional. El dirigente deportivo Héctor de la Paz, en la semana, manifestó que “no será fácil. Sabemos que la selección infantil de la Linares, puede marcar la diferencia porque sabemos que tiene jugadores de las instituciones que trabajan muy bien en los proyectos formativos. Pero, nosotros también tenemos a un técnico vencedor y nos vamos a jugar toda nuestra opción. Donde tenemos todas las expectativas es en la adulta, pensamos que será un lindo partido, que esperamos pueda cumplir con todas las expectativas”.

El costo de la entrada para este clásico, que se disputará esta tarde desde las 14:30 horas, en el Tucapel Bustamante Lastra, será de 2 mil pesos.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo