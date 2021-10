Deportes 16-10-2021

Esta tarde: Deportes Linares se juega la permanencia en Tercera A frente al líder Rengo

- Aunque todo dependerá del partido que disputen Pilmahue con Lota mañana

Lo concreto para seguir respirando en los albirrojos. Esta tarde deberán nada menos que ganar o empatar para tener posibilidades matemáticas, aunque dependerá también de lo que haga el equipo de Villarrica, que juega en casa ante Lota. Si sacamos la calculadora, Linares no debe perder, y si gana mejor todavía, para poder definir la última fecha en el Tucapel Bustamante Lastra.

El duelo de esta tarde no será fácil, porque al frente tendrá al elenco de mejor campaña en el campeonato. Actualmente suman 18 puntos, en 8 partidos, con 6 triunfos, no registra empates y 2 derrotas. Han marcado 14 goles y le han convertido en 6 oportunidades.

En casa se hacen respetar y están invictos, vienen de ganar 3 a 0 al cuadro de Osorno. Son serios aspirantes para lograr el ascenso y ya están clasificados para la siguiente ronda, eso también podría ser favorable para los albirrojos que se encontrarán con un cuadro que logró el primer objetivo.

Los albirrojos no vivieron una semana muy tranquila, puesto que, durante estos días, finiquitaron a tres jugadores que en forma reiterada tenían problemas de indisciplina: Juan Ignacio Núñez, Johan Parra y Brandon Muñoz. Una situación que mantuvo hermetismo por parte del “tiburón” Nova, cosa curiosa, cuando le solicitamos los nombres no nos respondió y resulta que fue él mismo el que finiquitó a los jugadores, pero parece que a algunos se les olvida que estamos en el fútbol amateur y no hay para que guardar tanto misterio. Además, son elementos que le hacen mal a la institución, nuevamente nos encontramos que son elementos que no son de Linares, por eso es nulo el amor a la camiseta, pero todos sabemos quién fue el técnico que conformó este plantel, sin comentarios.

LA PREVIA

Uno de los jugadores que va de titular esta tarde es Juan Fernández, quien opinó: “estamos muy bien, queremos sumar los tres puntos. Es muy importante, sabemos que nos jugamos otra final, para la permanencia de la institución y vamos a dejarlo todo en la cancha”.

El misterioso “Nova”, expresó “no comprendo porque dos equipos que están luchando la continuidad en la categoría, no juegan a la misma hora y el mismo día, pero estamos en Tercera. Estamos listos con loque hemos trabajado en la semana, la parte anímica, mental es fundamental por lo que está en juego. Vamos desde el primer minuto con: José Lartiga, Alejandro Fariña, Matías Farías, Brian Torres, Michael Cerda, Mauricio Iturra, Cristian Zagal, Juan Fernández, Nicolás Ortega, Nicolás Cornejo y Bryan Hernández”.

Lo único malo es que Pilmahue ya jugará con el resultado conocido, porque juegan mañana con Lota.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo