Deporte 06-07-2019

Esta tarde: Deportes Linares y Limache se juegan el liderazgo del campeonato

Los albirrojos no le han podido ganar en los últimos años a los “tomateros” en el Tucapel Bustamante Lastra

Las estadísticas indican que, en los últimos enfrentamientos Deportes Linares no ha podido derrotar al cuadro de Limache. Es más, en los últimos años han perdido sus duelos con los “tomateros”. Veremos lo que ocurrirá esta tarde en pésimo horario desde las 18:00 horas. A ello se suma también que la selección chilena disputará el tercer lugar de la Copa América, ante su similar de Argentina, y se presume que bajara el aforo porque definitivamente la gente se expresó en las redes sociales indicando que no era conveniente jugar a esta hora, pero el hincha del “depo” va a todas y espera que esta tarde el equipo deje de lado la seguidilla de empates. De los últimos 9 puntos en disputa sólo han cosechado 3, lo que preocupa al técnico Luis Pérez Franco, que señaló que “un equipo que quiere lograr el ascenso debe ganar”.

RADIOGRAFÍA DE LIMACHE

El recuerdo más fresco fue el de la última confrontación en el polideportivo de la calle Rengo, donde Limache ganó el partido en el último minuto por 2 a 1. Claro, que eran otros los protagonistas y la situación actual de los albirrojos es totalmente diferente porque es el único equipo en Tercera A que está invicto. A todas luces el partido promete, por la calidad de ambos equipos que luchan por un ticket por el ascenso.

El cuadro de la Región de Valparaíso siempre ha sido anfitrión, y da la sensación que siempre fracasa en la puntada final. De los seis partidos que ha jugado en calidad de forasteros, registran tres victorias (Trasandino, Osorno y Municipal Santiago), con tres empates (Ovalle, Rancagua Sur y Unión Compañías), y está invicto jugando de visita, porque no ha perdido. Vienen de desaprovechar una gran oportunidad de quedar líderes del torneo, ya que no pudieron ganarle a Deportes Rengo, el fin de semana recién pasado.

QUIEREN OLVIDARSE LOS EMPATES

Saben que no hay margen de error. Y que han tenido ese “cachito” de suerte que los tiene como uno de los líderes del campeonato y más encima invictos. Aunque luego del empate en el Valle del Limarí el técnico no quedó conforme con el rendimiento mostrado por algunos jugadores. Hubo un mea culpa durante la semana como lo dieron a conocer los jugadores Nazareno Fernández y Aarón Araya , invitados al programa deportivo de Radio Buena Nueva: “ queremos seguir manteniendo el invicto , pero sobre todo ganar los tres puntos . Sabemos que no será fácil, ellos también están luchando por el objetivo de ascender al fútbol profesional”.

David Pérez, quien fue figura excluyente en el empate en Ovalle, manifestó que “será un partido intenso, vamos los punteros. Hemos trabajado bien para dejar los tres puntos en casa y ojalá nos puedan acompañar a pesar del frío que tendremos. Queremos que nos vengan apoyar porque es gratificante sentir ese aliento desde las tribunas”.

Lucas Mondaca, dijo en la semana que “será un partido bastante difícil y complicado. Ellos también están punteros, esperamos hacer las cosas bien y terminar con esa mala racha, en la cual no le hemos podido ganar en los últimos años”.

Finalmente, el técnico Luis Pérez Franco, dijo que el plantel está muy motivado: “nos hemos preparado de la mejor forma para hacer un buen partido. Sabemos que al frente vamos a tener un buen equipo como Limache. Un cuadro que siempre esta en la pelea por el ascenso, seguramente vendrán a hacer su trabajo, pero también nosotros tenemos lo nuestro, porque hemos entrenado bien y los muchachos están con ganas para quedarnos con los tres puntos”.

ONCENA TITULAR

Ya no es un misterio y el estratega linarense enviará a la cancha para este duelo de punteros del campeonato a: David Pérez, Valther Rozas, Ronaldo Correa, Pedro Toloza, Kevin Leiva, en defensa; en tanto que en el medio van Lucas Mondaca, Carlos Ahumada, y Nazareno Fernández; mientras que en el ataque para hacer daño y romper redes estarán Bryan Núñez, Luis Segura y Julio Castro.

En tanto que en la banca estarían: Juan Aravena, Eliecer Pérez, Aarón Araya, Sebastián Orellana y Cristian Monsalve.

En materia de refuerzos, Sebastián Orellana irá a la banca esta tarde y la próxima semana se inscribirá a Luis Oyarzo, que es central. El libro de pases se cierra en los próximos días.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo