Deportes 23-10-2021

Esta tarde desde las 16:00 horas, albirrojos juegan partido del año para mantener la categoría ante Pilmahue



Habrá estrictas medidas sanitarias al ingreso del Tucapel Bustamante Lastra



Ya las cartas están echadas. Hoy por la tarde se cierra una nueva participación de los linarenses en el campeonato de la Tercera División. Todos esperamos que sea con un final feliz. Sabemos lo mal que se hicieron las cosas durante la temporada con un técnico que conformó un equipo sin el conocimiento de los jugadores y lo peor, sin verlos en cancha. El fierro caliente fue tomado por el “tiburón” Jaime Nova y un nuevo cuerpo técnico que se ha juramentado dejar a la institución en la Tercera A. No ha sido fácil el terreno, porque no se realizó un buen trabajo de pretemporada. Aunque Leandro Méndez se las ha arreglado para darles la confianza y motivar a este equipo que tendrá la posibilidad de disputar la permanencia. No nos olvidemos de Pilmahue que entrará al gramado del polideportivo de la calle Rengo con el mismo objetivo. Es más, vienen muy descansados, porque desde ayer están hospedados en Chillán Viejo, para darle una dura pelea al equipo albirrojo. La parte psicológica también se ha trabajado en Deportes Linares y los jugadores tienen claro que a pesar de la presión se juegan el partido del año.



VOCES

Juan Fernández, jugador titular del “depo” dijo que “estamos con todas las ganas, porque tenemos que ganar sí o sí, para salvarnos. Un equipo que está mentalizado en sacar adelante la tarea. Es una linda oportunidad, para dejar al club en la 3 A. Queremos irnos a la casa con la frente en alto, la hinchada es fundamental, porque nos ha brindado todo su apoyo y con ese aliento vamos a entrar desde el primer minuto a marcar la diferencia, para poder ganar el partido”.

Sin duda que esta tarde se juega el último partido de la temporada, donde el objetivo central es mantener la categoría.

El técnico Jaime Nova, puede transformarse en el salvador de los linarenses: “fue una semana muy motivadora, y nos falta lo más importante, lograr el objetivo. En lo personal tranquilo, me ha tocado vivir este tipo de situaciones. Creo que estamos ansiosos y preocupados por dejar a la institución en la serie A, pero no nos olvidemos que jugaremos contra un rival que también quiere lo mismo y se juegan la opción de la permanencia de la división que no es menor. La idea es que los muchachos estén muy tranquilos para hacer un buen partido no más”.



LA ÚLTIMA ONCENA



El Tiburón ya tiene listo el elenco que luchará desde el primer minuto la tarea de ganar el encuentro, puesto que ningún empate les sirve. Los nominados son: José Lartiga, Matías Farías, Brian Torres, Alejandro Fariña, Mauricio Toro, Cristian Zagal, Mauricio Iturra, Juan Fernández, Nicolás Ortega, Nicolás Cornejo y Andrés Vergara.



PROTOCOLO DE INGRESO





Son varias las medidas que se han implementado para el ingreso al estadio, entre ellas: Utilizar correctamente la mascarilla, mantener la distancia física de al menos 1.0 metros, evitar saludar de mano, mantener un lugar fijo durante el partido. Sólo podrán ingresar con pase de movilidad entrada y cédula de identidad, sanitizante gel o similar de manera constante, está prohibido el ingreso y consumo de alimentos en el estadio y no se puede fumar al interior del recinto deportivo.



Gerardo Domínguez,

Redactor Deportivo