Deporte 01-07-2018

Esta tarde: Duelo de “toros” en el estadio de Osorno

Partido se juega desde las 16:00 horas

Viajaron con tranquilidad y tiempo que es lo mejor, gracias a la directiva que preside Marcos Álvarez. Los albirrojos se trasladaron ayer por la tarde y para esperar este compromiso que también es clave para las pretensiones que tienen los dirigidos por el “monono” de sumar los tres puntos que les permitan estar entre los dos primeros para buscar la clasificación.

Provincial Osorno no logra levantar cabeza y tras 11 fechas jugadas en el campeonato de Tercera División A, cayó nuevamente en condición de local ante el cuadro de Provincial Ovalle, por 2-1 en partido que se disputó en la localidad de Purranque.

La nueva derrota significó al elenco taurino descender a la penúltima posición de la tabla de colocaciones del actual campeonato donde sólo suman 5 puntos al igual que Macul, que tiene igual puntaje, pero, peor diferencia de goles en contra.

Cabe señalar que en el papel Osorno, no era el favorito, ya que el conjunto ovallino venia de realizar una destacada campaña que lo mantiene en la parte de arriba del torneo con 19 unidades.

Tras la derrota el nuevo técnico Nelson Mores, indicó que “se arreglaron varios aspectos en comparación al partido anterior, faltó concretar, es algo que esperamos mejorar en el partido de esta tarde”.

En los “toros” de la Villa de San Ambrosio todo es sonrisas, ya que vienen de ganar con el último suspiro con anotación del pequeño gigante Eliacer Pérez, que le dio los tres puntos ante Lautaro de Buin, un rival que dejó una grata impresión en el polideportivo de la calle Rengo.

Saben que no será fácil el duelo de esta tarde, por eso saltarán al césped con la idea de realizar el mejor fútbol para ganar los tres puntos, porque necesitan imperiosamente las unidades, porque luego vendrán tres partidos en casa donde se han propuesto sumar los 9 puntos.

Uno de los que no viajó fue Cristian Monsalve quien no se pudo recuperar de una lesión, que lo marginó. Otro de los que también está entre “algodones” era el bíblico Aarón Araya, estaba en duda y sólo a pocos minutos del encuentro se verá su evolución.

POSIBLE ALINEACIÓN

Con estos inconvenientes con dos jugadores que habitualmente son titulares, la formación de los albirrojos sería con: David Pérez, Alejandro Fariña, Marco Arriagada, Javier Parra, Diego Fuentes, Matías Parra, Cristian Castillo, Valther Rozas, Eliacer Pérez, Felipe Tenorio y Julio Castro.

Manuel “monono” González, señaló en la previa que “fue una semana tranquila y esperamos realizar un buen partido, y confío en el trabajo que realizamos en la semana. Si queremos clasificar todos los partidos serán verdaderas finales”.

Este partido frente a Osorno es el único que se juega en este domingo, por la competencia de la Tercera División.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo