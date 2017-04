Deporte 22-04-2017

Esta tarde en el Tucapel Bustamante: Albirrojos reeditan el clásico huaso, ahora en Tercera

- Partido frente a General Velásquez se juega desde las 18:00 horas

Otra vez a comenzar de cero en los “potreros”. Esta tarde con nuevos rostros y con un plantel en un 80% de casa, los dirigidos por el técnico Manuel “monono” González iniciarán su periplo por el sendero de la Tercera División A. Se nos había olvidado ya esta competencia, nos habíamos salvado en varias oportunidades por secretaría y otras por milagro. Pero, al fin y al cabo todo lo que sube tiene que caer y producto de una pésima campaña en lo futbolístico sumado a una administración a la cual desde un principio le quedó grande el “poncho”, era sólo cuestión de tiempo para volver a caer en esta división. Claro que no todo es malo, ya que no tendremos el famoso plan “estadio seguro” que se preocupaba de cualquier tontera menos de lo más importante.

No sirve de nada “llorar” sobre la leche derramada. Lo único que esperamos los linarenses de corazón es que estos valores que forman parte de esta verdadera patrulla albirroja, dejen todo en la cancha y comiencen a escribir una historia de éxitos en el fútbol semi profesional.

Para tener en cuenta: este es un equipo que formó y juntó hace un tiempo el profesor Cristian Lara, con el apoyo del ex alcalde Rentería en la llamada Escuela de Fútbol Municipal, donde llegaron los mejores talentos del fútbol amateur y que esta tarde enfrentarán en el clásico huaso a General Velásquez.

COMO LLEGA LA MAQUINITA

Dos jugadores se quedarán con las ganas de debutar, producto que recién serán autorizados por la ANFA para vestir la albirroja en el mes de junio. Se trata de Eliecer Pérez y Franco Cáceres, quienes deberán seguir esperando porque hay un acuerdo con el primero de ellos con Diablos Rojos, y es muy probable que mañana pueda defender los colores de los “rojos” mientras cumple la fecha. Lo del segundo elemento algo parecido, en todo caso el técnico está optimista porque han trabajo muy bien en la preparación de este torneo.

El equipo linarense dejó una grata impresión ante la Universidad de Concepción, claro que todos sabemos que el rival y el fútbol que veremos ahora en acción será muy diferente en todo sentido. Tal vez más de fricción, pierna fuerte, mucho roce, con árbitros que también podrían ser analizados con otro prisma.

El estratega González, quien también hace su estreno en esta división, puesto que todos sus éxitos los ha logrado en el balompié amateur, todavía tiene la incógnita en torno al primer equipo. Lo único claro es que la citación la incluyen 19 jugadores.

El equipo que saltara al césped del Tucapel Bustamante formaría con: Ibar González, Freddy Vásquez, Diego Fuentes, Alejandro Fariña, Cristian Liencura, Israel Salgado, Jesús Sierra, Jorge Silva , Jorge Rojas, Aarón Araya y José Rojas .

VALORES POPULARES

El precio de las entradas estará al alcance de todos los bolsillos. En galería solo cancelarán mil pesos, socios 500 pesos; tribuna lateral dos mil pesos, socios tribuna lateral mil y block J, 3 mil pesos.

El ingreso principal al estadio Tucapel Bustamante Lastra, será por la puerta de acceso de calle Rengo.

Desde esta sala de redacción sólo nos resta enviarles a estos jugadores- la mayoría de Linares- las mejores vibras y que el reducto del polideportivo sea inexpugnable para todas las visitas. Vamos “Depo”, por los tres puntos en este periplo que parte esta tarde en el fútbol de la Tercera División.

Foto: El técnico Manuel “Monono” González, está optimista para el debut de los albirrojos.

2: José Rojas asegura que se han preparado para sumar los primeros tres puntos en casa.