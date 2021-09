Deportes 25-09-2021

Esta tarde en el Tucapel Bustamante : Los albirrojos quieren derribar a uno de los punteros, Provincial Ranco



Partido se juga sin público desde las 16:00 horas



Fue una semana muy intensa, con trabajo a full para mejorar en algunos aspectos, sobre todo en lo relacionado con pelotas detenidas. No dejar nada al azar, para tratar de sumar tres puntos y tratar de despegar de la incómoda posición en la que se encuentran. Con nuevos aires, claro que hay algunos jugadores lesionados que no se recuperaron, pero el “tiburón”, ya tiene listos a los bendecidos desde el pitazo inicial y quienes tendrán la responsabilidad de ingresar si hay alguna oportunidad en los 90 minutos.



La previa



Brandon Muñoz, jugador que va citado para el duelo de esta tarde, indicó que el equipo llega con una mejor forma: “fue una semana donde hubo un buen trabajo, tratamos de reparar algunas situaciones que nos han costado derrotas. Estamos muy motivados para dejar los tres puntos ante un rival que en la primera rueda lo tuvimos, pero que terminamos perdiendo”.

Otro de los elementos que también está en la planilla para esta tarde es Nicolás Cornejo: “creo que se ha vivido durante esta semana el mejor ambiente, donde todos luchamos por una sola misión, dejar al equipo en la división, aunque nos jugaremos la posibilidad matemáticamente de lograr una clasificación. La semana pasada tuvimos el triunfo en nuestras manos y vamos a entrar desde el primer minuto a ganar este partido, que asoma también como clave. Ya se nos abrió el arco y desde ahora vamos a buscar las oportunidades para concretar las ocasiones. Los tres puntos son vitales para todos y sabemos que somos capaces para sacar adelante la tarea”.



Los bendecidos



El técnico Jaime Nova, ya tiene definidos los once que ingresarán al gramado del polideportivo de la calle Rengo.

Nova dijo: “trabamos bastante la pelota detenida en la semana, un excelente ánimo con una excelente disposición y esperar que esta tarde ganemos".

"La alineación para enfrentar a Provincial Ranco, el líder de la competencia va con: José Lartiga, en portería; conservamos la línea de 4 con, Alejandro Fariña, Brian Torres, Matías Farías y Johann Parra; mediocampo con Mauricio Iturra con Christian Zagal y Juan Fernández; en tanto que en la ofensiva estarán Claudio Álvarez, Nicolas Ortega y Álvaro Tapia”.



Vale decir con dos novedades ya que Mauricio Toro está complicado y Juan Fernández que va por Brandon Muñoz.



En relación al rival, el “tiburón” dijo que “juega muy bien al futbol, amontonando muchos mediocampistas, con un esquema de 3-5-2, con volantes mixtos que se desdoblan muy

fácilmente, es un buen equipo, por algo van punteros”.



La fecha



La primera de la Segunda Rueda se jugará este fin de semana. Dos partidos en esta jornada sabatina a la misma hora, Deportes Linares con Provincial Ranco a las 16:00 horas y Rengo ante Lota a la misma hora. En tanto que mañana Osorno, recibe a Pilmahue a las 15:00 horas.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo