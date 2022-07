Deportes 17-07-2022

Esta tarde en la Unión: Provincial Ranco quiere seguir invicto en casa enfrentando al líder Deportes Linares

- Partido está fijado para las 15:30 horas

Con Deportes Linares, virtualmente clasificado, los dirigidos por Luis Pérez Franco, jugarán en calidad de forasteros ante Ranco, equipo que en su casa se hace respetar. Están invictos con 5 partidos jugados en su reducto, de cuales suman 4 victorias y un empate. Y tienen una espinita clavada porque Deportes Linares les ganó en la primera rueda. No jugaron el fin de semana recién pasado por las inclemencias del tiempo. Se ubican en el segundo lugar con 15 unidades y un partido pendiente. El objetivo al igual que el “depo” es buscar quedar entre los cuatro primeros del grupo sur.

Su último partido fue con Colchagua y curiosamente también vencieron por 2 a 1 al cuadro de la sexta región. Los goles fueron marcados para el elenco de la comuna de la Unión, por Cristóbal Grandon y Fabián Pacheco. La última formación que presentaron los locales fue con: Francisco Salazar, Santiago Chicao, Fabián Pacheco, Diego Sánchez, Cristian Vega, Felipe Zúñiga, René Cárcamo, Felipe Muñoz, Tomás Montecinos, Cristóbal Grandón y Nicolás Mackenzie.

Claro que saben que el duelo de esta tarde no será fácil, porque al frente está el líder del torneo. Los albirrojos, que vienen de ganar al cuadro de Colchagua, encuentro que se jugó bajo un verdadero diluvio. En la semana se cancelaron los sueldos lo que les entrega una tranquilidad en todo sentido. A pesar de las inclemencias del tiempo en el trabajo semanal, se las ingeniaron para llegar muy bien preparados para medirse con el cuadro de Ranco.

EL ONCE

Los “bendecidos” por el técnico Luis Pérez Franco, para el compromiso de esta jornada, son los mismos que ingresaron desde el pitazo inicial en el partido anterior donde el “depo” dio cuenta de Colchagua, vale decir con: Sebastián Aravena, Bastián Muñoz, Baltazar Hernández, Ítalo Müller, Camilo Soto, Luis Urrutia, Alexis Alarcón, Diego Ríos, Carlos Svec, Nicolás Arancibia y Pablo Olivares.

El partido en el estadio Centenario de la Unión, se disputará sólo con público local.

HINCHADA ALBIRROJA

Los linarenses tendrán una oportunidad, para ver el partido en pantalla gigante, esta tarde desde las 14:00 horas en el gimnasio del Liceo Politécnico, donde por un valor de 4 mil pesos, valor general, mil pesos los niños y adultos mayores, podrán alentar y apoyar desde la distancia a los albirrojos. Además, habrá venta de café y sopaipillas. Todo lo que se recaude ira en total beneficio de la institución linarense. Un lindo gesto sin duda, porque en tiempos difíciles todos deben unirse para sacar adelante y conseguir el objetivo del regreso al fútbol profesional.





Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo