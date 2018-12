Deporte 05-12-2018

Esta tarde: En Linares se dirimirán los cuartos de final del fútbol escolar

- Se enfrentarán equipos de las Regiones del Maule y La Araucanía, categorías sub 13-14 y sub-16, en 3 series, por los cupos disponibles a semifinales nacionales a realizarse en los Campos Deportivos de Quilín.



En todo el país se están disputando los Juegos Deportivos Escolares reservados para categorías sub-13(varones); sub-14(damas) y sub-16(damas), a nivel del fútbol de establecimientos educacionales.

Este es un Campeonato organizado por la Federación de Fútbol de Chile, por intermedio de la Asociación Nacional del Fútbol Profesional (ANFP).

Por su parte, el Ministerio del Deporte a través del Instituto Nacional del Deporte, tienen participación directa por tratarse de los Juegos Deportivos Escolares.



Los octavos de final de la fase interregional se disputaron el miércoles 11 de noviembre en la ciudad de Rancagua, con tremenda actuación de los equipos maulinos.

En categoría sub-13 varones, Instituto Andrés Bello de Talca (Región del Maule) eliminó en tanda de penales (3-0) al Colegio Laura Matus (Región de O´Higgins), tras igualar 1 a 1 en tiempo reglamentario.

Acto seguido, en categoría sub-14 damas, Liceo Valentín Letelier de Linares (Región del Maule) se impuso 2 a 0 al Colegio Octavio Mujica Valenzuela (Región de O´Higgins).

En el partido estelar, categoría sub-16 damas, Colegio Aquelarre de Teno (Región del Maule) superó 7 a 0 al Liceo Comercial Diego Portales (Región de O´Higgins).

De esta forma, los tres representantes maulinos avanzaron a cuartos de final.



MAULE VS. LA ARAUCANÍA



En cuatro sedes a nivel nacional se desarrollarán los cuartos de final del fútbol escolar, en el marco de los Juegos Deportivos Escolares: Iquique, Santiago, Linares y Valdivia.

Se jugará por eliminación directa, el miércoles 5 y jueves 6 de diciembre.

Los cuatro mejores de cada categoría, animarán las finales nacionales por los cupos disponibles al Campeonato Sudamericano a realizarse en Brasil.

La zona centro-sur tendrá sede en el Estadio Municipal Tucapel Bustamante Lastra de Linares.

Lo harán este miércoles en jornada triple.

En el preliminar (12,30´ horas), se enfrentarán en categoría sub-13 varones, Instituto Andrés Bello de Talca (Región del Maule) vs. Escuela Señora de Fátima de Pucón (Región de La Araucanía).



En el semifondo, en categoría sub-14 damas (14,30´horas), lo harán Liceo Valentín Letelier de Linares (Región del Maule) vs. Escuela Los Trigales de Temuco (Región de La Araucanía), mientras que, en el estelar en categoría sub-16 damas (15,30´hrs), se medirán Colegio Aquelarre de Teno (Región del Maule) vs. Liceo Pablo Neruda de Temuco (Región de La Araucanía).



En caso de empate en tiempo reglamentario, se definirá en tiros penales.

Las semifinales nacionales se disputarán en los Campos Deportivos de Quilín, el día 19 de diciembre, mientras que, las finales por los respectivos títulos fueron programadas para el 20 de diciembre en ese mismo recinto.

Recordar que el año pasado, la Región del Maule fue Campeona en categorías sub-14 y sub-16, varones y campeones en sub-16, fútbol femenino.