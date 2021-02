Deporte 13-02-2021

Esta tarde en San Felipe Albirrojos se despiden del profesionalismo ante Deportes Colina



La próxima temporada deberán jugar en Tercera División

Desde las 18:00 horas, en el estadio municipal de la ciudad de San Felipe, los dirigidos por Ramon Climent, dirán adiós, a lo que fue su paupérrima participación en el profesionalismo. Aunque todavía hay algunos que siguen prendiendo velitas a todos los santos para que Deportes Linares no vuelva a los potreros.

Se ha especulado que existe un equipo que no seguiría el próximo año en esta división, por eso como lo comentó el timonel del “depo” Mauricio Loyola “la idea es no terminar colistas y despedirse con una victoria”. A pesar que fue una semana muy difícil puesto que el descenso, afecto en lo psicológicamente a los jugadores ya que para ellos también es complicado, producto que quedan con la marca del descenso y muchos clubes generalmente no contrata a elementos que descienden con alguna institución.

Quizás lo ideal sería ya ir pensando en la próxima temporada en Tercera, donde el edil linarense ya ha comprometido extraoficialmente recursos, pero siempre y cuando sea la Corporación la que este al mando de la maquinita albirroja.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo