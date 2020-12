Deporte 09-12-2020

Esta tarde en Talca: Albirrojos van por su segunda victoria consecutiva frente a General Velásquez

- Partido en el fiscal se juega a contar de las 18:00 horas

Deportes Linares tuvo una inyección anímica tras el triunfo conseguido el domingo ante Deportes Vallenar. Se notó en el ambiente, donde todos se juramentaron ganar este duelo para continuar con la ilusión de escapar de la ultima posición. Si bien es cierto el equipo no pasó mayores problemas en la parte física, el estratega tiene claro que todavía no están en su mejor momento, pero valoró el esfuerzo realizado por el plantel en el duelo anterior.

LOS FORASTEROS

General Velásquez, también viene de sumar tres importantes puntos. Se dio el lujo de vencer a Colina en el estadio Bicentenario de la Florida, por la cuenta mínima, on mucha fortuna, luego de un disparo de Manuel Olea, que dio en un jugador de Colina, desviando el balón que llegaría al fondo de los cáñamos. El elenco de Velásquez, que dirige César Bustamante, formó con: Eduardo Miranda, Kevin Serrano, Manuel Olea, Ramiro Gálvez, Juan Pablo Carrasco, Diego Salas, Cristian Collao, Matías Villablanca, Cristian Valenzuela, John Alegría, y Jorge Uribe.

SIN REFUERZOS

Como este partido es pendiente, no podían jugar los elementos que llegaron en la segunda rueda. A no ser que hubiesen enviado una carta a la ANFP, claro que Velásquez, no dio su visto bueno. Pero, en Linares, amos están lesionados, Oscar Hernández y Roberto Saldías. Al respecto el técnico Luis Pérez Franco, dijo que “ambos jugadores están con problemas musculares. Hubo muchas ganas en estos días de preparación y estamos todos unidos para tratar de sacar esto adelante. Los jugadores que serán titulares ante Velásquez, son: David Pérez, Alberto Hernández, Bastián Irribarra, Germán Martínez, Kurt Zimmerman, Lucas Mondaca, Mauricio Iturra, Luis Oyarzo, Aaron Araya, Nicolás Barrera y Josué Ovalle.

Resultados fecha 13

Colina 0 – G. Velásquez 1; D. Linares 1 – D. Vallenar 0; D. Concepción 1 – I. Cauquenes 4; Colchagua 0 – San Antonio Unido 2; Lautaro de Buin 1 – Recoleta 0; Iberia 0 – F. Vial 3.

Con estos guarismos las posiciones siguen encabezadas por: Lautaro De Buin con 29, puntos; Fernández Vial, 25; Deportes Recoleta, 23; San Antonio Unido, 19; Colchagua, 19; Deportes Vallenar ,18; Deportes Colina, 15; Independiente de Cauquenes, 15; General Velásquez, 14; Iberia, 12; Deportes Concepción, 11; y Deportes Linares 7 unidades.

Recordar que el próximo rival de los albirrojos, luego de General Velásquez, es Fernández Vial, partido que ya está programado para el domingo a las 18:00 horas en el estadio Ester Roa.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo