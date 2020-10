Deporte 27-10-2020

Esta tarde en Talca, clásico del Maule Sur: Independiente de Cauquenes y Deportes Linares reviven partido con historia



Dos bajas tendrán los albirrojos Iturra y Porflidtt. Duelo está fijado para las 18:00 horas

Luego de su rehabilitador triunfo ante Deportes Concepción. Deportes Linares, se prepara para jugar su tercer partido en la era Luis Pérez Franco. Aunque en las últimas horas la jornada ha estado marcada por la denuncia del SIFUP contra el técnico Pérez Franco. Esto producto de que algunos jugadores por rendimiento futbolístico no encajan en el esquema del actual técnico. Entonces, estos elementos llamaron al Sindicato de Futbolistas Profesionales, para literalmente acusar de malos tratos al estratega, cosa que no es así. Todos conocemos el trabajo del técnico y sabemos que no es grosero y sabe entablar diálogo con los jugadores.

Es por eso que el directorio del club de Deportes Linares, aclaró que “rechazamos las acusaciones realizadas por el SIFUP, donde se acusa al señor Luis Pérez Franco, sobre un supuesto maltrato a algunos jugadores del plantel. En dicho ordenamiento se informó a algunos jugadores que por su rendimiento, no iban a ser considerados por el cuerpo técnico, pero se mantendrían entrenando con el primer equipo, respetando todas sus condiciones contractuales, tal cual habían sido acordadas en mutuo acuerdo. La nueva administración del club tiene como único fin ordenar los procesos administrativos que permitan al club gozar de buena salud y garantizar el cumplimiento de las leyes laborales de nuestro país. Fiel reflejo de ello es la revocación de la sanción del tribunal de disciplina de la resta de puntos”.

“Finalmente hacemos un llamado al SIFUP, a apoyar a los clubes y concentrarse en lo medular, que es conseguir recursos para una división que históricamente ha sido postergada”.

PALABRAS DEL DT

Luis Pérez Franco, muy extrañado de estas declaraciones, dijo que “yo solo di el aviso a los jugadores, que no eran de mi gusto futbolístico. Ahora eso es un tema laboral de los dirigentes, los jugadores tienen su contrato y hay que respetárselos, no es resorte mío. La verdad es que me causó mucha sorpresa, estoy muy apenado y triste, soy una buena persona. Sin duda que soy muy estricto con lo que realizo, pero muy respetuoso. Que el SIFUP haga una declaración así tan abiertamente me perjudica mucho, pero estoy contento porque los muchachos me dieron su apoyo, la directiva, hinchada y el Colegio de Técnicos, sumando a ex futbolistas profesionales, como Jorge Aravena. Y feliz por todo este apoyo”.

En relación al partido, el estratega manifestó que “la oncena se conocerá en horas previas al partido. Estamos esperando la confirmación de Oyarzo, Martínez, Portillo. Pero, es la misma base que venía jugando, con la novedad de la reaparición de Alejandro Fariña, que por fin fue inscrito por la institución. En todo caso fue una semana muy tranquila y llena de optimismo después de la victoria frente a Deportes Concepción. Las bajas sensibles para este duelo, son Mauricio Iturra y Brayan Porflidtt.

El cuadro local de Independiente de Cauquenes, suma 5 puntos y viene de caer ante el puntero del campeonato. La última oncena del técnico John Bustamante fue con: Alexis Guzmán, Matías Améstica, Alonso Rodríguez, Javier Guzmán, Cegy Duran, Matías Ávila, Juan López, Francisco Ugarte, Matías Jaime, Francisco Román, y Jeremy Silva.

El clásico del Maule Sur se jugará esta tarde en Talca y se puede ver comprando una entrada virtual a través del sistema ticketplus.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo