Esta tarde en Talca: Deportes Linares choca con el líder de la Segunda Profesional





Partido frente a Lautaro de Buin está programado para las 18:00 horas

Otro complicado duelo deberán enfrentar los albirrojos. Esta vez nada menos que con el puntero del campeonato, el elenco de Lautaro de Buin que es un cuadro que marcha con una solidez impecable. Con 25 puntos en nueve compromisos de los cuales registran 8 victorias, 1 empate y son derrotas. Han marcado 18 goles a favor y 5 en contra con una diferencia de positiva de 13.

El último compromiso que tuvieron fue con Deportes Colchagua, encuentro que se disputó en el Bicentenario El Teniente de Rancagua, donde derrotaron por 2 a 0 al equipo de San Fernando con anotaciones de Francisco Lara y Reinaldo Ahumada. El once titular que presentó el técnico Carlos Encina fue con: Eryin Sanhueza, Eduardo Navarrete, Mauricio Flores, Reinaldo Ahumada, Rodrigo Canosa, Alan Muñoz, Francisco Lara, Giovanni Bustos, Simón Arias, Diego Cuellar, Nicolás Gutiérrez.

LOS ALBIRROJOS

Saben que no será para nada fácil este encuentro, pero confían en el trabajo que desarrollaron durante la semana donde se puso énfasis en todos los aspectos. Sobre todo, los concentrados que deben estar hasta más allá de los 90 minutos de partido, para no volver a equivocarse tras lo ocurrido en la fecha anterior ante Deportes Recoleta, donde caen en el epílogo.

Con el fútbol joven paralizado por la pandemia del coronavirus, has varios casos de juveniles que han optado por salir para buscar alguna posibilidad en equipos que juegan en divisiones como Primera B o Segunda División.

En Colo Colo pasó esto y son dos los jugadores que emprendieron rumbo al sur de Chile para jugar en Deportes Linares, como lo destacó en la semana el portal albo. Se trata de Kurt Zimmermann y Josué Ovalle, jóvenes formados en Colo -Colo y que han sido campeones en divisiones inferiores.

La más probable alineación que presente Deportes Linares, para el compromiso de esta tarde sería con: David Pérez; Alejandro Fariña, Bastián Iribarra, Alberto Hernández, Kurt Zimmermann; Carlos Ahumada, Lucas Mondaca, Héctor Muñoz (Bryan Portflidtt), Luis Oyarzo (Nazareno Fernández), Aarón Araya (Sebastián Orellana); Nicolás Barrera (Oliver Trincado). DT Luis Pérez Franco.

Los hinchas que deseen ver el partido, pueden comprar su entrada virtual en el link www.movilticket.cl , el valor es de 3 mil pesos. La empresa le enviará la dirección para que se conecten a través de su correo electrónico.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo