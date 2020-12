Deporte 02-12-2020

Esta tarde en Talca: Los albirrojos vuelven a la cancha con novedades para enfrentar a Concepción



Los nuevos refuerzos, Oscar Hernández y Roberto Saldías, van desde el primer minuto

A las 18:00 horas en el multicolor de la ciudad del piduco, Deportes Linares, vuelve a la competencia del torneo de la Segunda “Profesional”. El objetivo central es mantener la categoría. Actualmente los linarenses son los colistas del campeonato, aunque con tres partidos pendientes de la primera rueda.

Los dos refuerzos Oscar Hernández, ex Unión Española, y Roberto Saldías, ex Santiago Wanderers, fueron evaluados por el técnico Luis Pérez Franco, quien afirmó que “con la experiencia que tienen ambos jugadores, sin duda nos entregarán madurez en dos partes que estábamos flaqueando. Sabemos que no tenemos que dar licencias por la situación en que estamos ubicados en la tabla de posiciones, por eso el partido de esta tarde será una verdadera final ante Deportes Concepción que también ha tenido algunas novedades en su confirmación”.

VOCES

Roberto Saldías, expresó: “tengo una revancha. El año pasado tuve poca participación en Talca, y es necesario sumar minutos”. Saldías, tiene 27 años y espera transformarse en un aporte. La llegada se gestionó gracias al ex jugador de Deportes Linares, Ismael Fuentes. Hoy tendrá toda la confianza porque va de titular ante el equipo penquista

En tanto que el técnico Luis Pérez Franco está más tranquilo porque ya tiene dos piezas fundamentales en el andamiaje de los albirrojos: “esperamos que sean un gran aporte. Hay un buen equipo de trabajo y ahora ha demostrar en la cancha frente a Concepción”.

En tanto Oscar Hernández, de 26 años, volante medio, dijo que “vengo con muchas ganas, para entregar todos los conocimientos y experiencia para sacar al equipo de esta incómoda posición”.

Finalmente, la más probable alineación para verse las caras esta tarde frente a Deportes Concepción, será con: Pérez, Fariña, Hernández, Irribarra, Zimmerman, Mondaca, Iturra, Oyarzo, O. Hernández, Barrera y Saldías.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo